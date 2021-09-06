В Самаре судят еще одного менеджера РКЦ "Прогресс"

В суде Кировского района Самары идет процесс над 69-летним Николаем Стратилатовым, бывшим главным конструктором — начальником отделения проектных и научно-исследовательских разработок космических комплексов и космических аппаратов (КК и КА) РКЦ "Прогресс", сообщает "Самарское обозрение". Менеджер обвинен в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Фабула дела Стратилатова почти неизвестна, так как его уголовное дело расследовалось в Москве и направлялось в суд московской прокуратурой. Экс-начальнику отделения проектных и научно-исследовательских разработок КК и КА вменили статью "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", санкция которой — до 10 лет лишения свободы. В деле фигурирует 4 млн руб. ущерба РКЦ "Прогресс" и 8 млн руб. ущерба, причиненного Минобороны РФ.

По делу Николая Стратилатова в Кировском райсуде проходит по одному заседанию в одну-две недели. Большинство свидетелей приходится опрашивать посредством видео-конференц-связи (они иногородние).

По данным "СО", в одном из московских судов сейчас судят бывшего заместителя Стратилатова. Его дело также расследовалось в Москве, его фабула и фамилия фигуранта неизвестны.

Николай Стратилатов известен прежде всего своей научной работой. В 2010 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Динамика космической тросовой системы для доставки полезной нагрузки на Землю". Он один из соавторов научной статьи "Модели для оценки относительного времени освещения Солнцем радиаторов охлаждения космических аппаратов", опубликованной в журнале "Труды МАИ". Вместе с первым замдиректора РКЦ Равилем Ахметовым Николай Стратилатов написал статью "Влияние параметров ребер на устойчивость композитных сетчатых цилиндрических оболочек летательных аппаратов", опубликованную в 2012 г. в журнале "Конструкции из композитных материалов". Кроме того, имя Николая Стратилатова указано среди авторов изобретения под названием "Сетчатый композитный корпус космического телескопа" (правообладатель патента — РКЦ "Прогресс").

Стратилатов — бывший гендиректор ЗАО "Космос — Группа" (деятельность в области архитектуры), ликвидированного в 2009 году. Он до сих пор входит в экспертный совет кластера космических технологий и телекоммуникаций инновационного центра "Сколково". В 2016 г. он получил премию правительства РФ им. Гагарина.

Николай Стратилатов оказался среди менеджеров самарского космического предприятия, попавших под уголовное преследование после проверки РКЦ "Роскосмосом" в 2016 году. Первыми под статью попали дочь гендиректора Светлана Кирилина, на тот момент — начальник управления финансами и внешнеэкономической деятельностью предприятия, и первый заместитель гендиректора РКЦ — главный инженер Сергей Тюлевин. Оба стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 850 млн рублей. Это дело сейчас слушается судом Кировского района.

В марте 2021 г. Кирилина и Тюлевин опять попали под следствие, за новый эпизод, датированный апрелем — ноябрем 2014 г., он связан с организацией фиктивного шефнадзора за монтажом гидравлического вытяжного пресса в пользу компании "Союзобщемашимпорт".

Тот же вытяжной пресс недавно отправил за решетку бывшего директора РКЦ и действующего почетного гражданина Самарской области Александра Кирилина. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и назначил наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом.

Еще один "уголовник" с "Прогресса" — бывший первый замгендиректора РКЦ Константин Наумов. Его привлекли за мошенничество в особо крупном размере при заключении в июле 2013 г. договора с ООО "Технокомплектлинии" на выполнение работ по первичной аттестации комплекса ТВУ 400-05 в корпусе № 60. Недавно это уголовное дело отправили на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы.

Октябрьским райсудом Самары сейчас слушается уголовное дело, фигурантом которого стал бывший начальник одного из отделов управления финансов и ВЭД РКЦ "Прогресс" Сергей Комаров. Компанию на скамье подсудимых ему составляют топ-менеджеры питерского "Транси" Виталий Лысак, Алексей Бовкунов и Алексей Шакалида. Подсудимых подвели контракты на транспортировку ракет-носителей "Союз-СТ" в Гвианский космический центр.

Небольшой срок в колонии-поселении уже получил Александр Кочетков, сменивший Сергея Тюлевина на посту главного инженера РКЦ "Прогресс", — ему вменили в вину контракты с московским ФГУП "НПО "Техномаш". К передаче в суд готовится еще одно дело РКЦ "Прогресс", в котором фигурируют фиктивные договоры с неким ООО "Волгатехнохолод".