"Крылья" сыграют с ЦСКА в полуфинале Кубка России

В четверг, 2 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
"Крылья Советов" получили в соперники московский ЦСКА. Первая встреча пройдет 14–16 марта, ответная игра 4–6 апреля.
Во второй полуфинальной паре сыграют "Спартак" и "Урал".
Напомним, "Крылья" вышли в полуфинал турнира, обыграв "Динамо".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?