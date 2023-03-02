В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медицинским учреждениям

В Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году отремонтируют 24 участка автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, общей протяженностью более 175 км.
На региональных дорогах к нормативу приведут 13 участков дорог (154 км), обеспечивающих доступность больниц и ФАПов. Так, отремонтируют участок трассы "Самара - Бугуруслан" - Кинель - Черкассы (км 0+000 - км 4+592) и три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель протяженностью около 200 м.
"Обновление центральной дороги села Кинель-Черкассы, которое уже началось в этом году с ремонта моста, не просто долгожданное событие, но стратегически важное мероприятие. Мост через реку Большой Кинель - это единственное сооружение, соединяющее две части села. Ближайшие объездные пути находятся в 50-70 километрах. Учитывая, что на правом берегу реки находится Центральная районная больница, обслуживающая около 45 тысяч жителей и являющаяся одним из 12 созданных в Самарской области межмуниципальных медицинских центров, понимаем значимость беспрепятственного и комфортного проезда по единственной дороге к больнице", - рассказал глава Кинель-Черкасского района Валерий Фролов.
В Самаре отремонтируют 9 участков улично-дорожной сети, ведущих к медучреждениям. Обновят 9 километров Московского шоссе, от проспекта Кирова до автодороги Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - участка, обеспечивающего подъезд к крупнейшему в Поволжье государственному многопрофильному медицинскому учреждению - "Самарской областной клинической больнице им. В.Д Середавина".
Ежегодно пациентами СОКБ им. В. Д. Середавина становятся свыше 60 тысяч человек. В медучреждении действует отделение экстренной и плановой консультативной помощи, в полномочия которого входит организация и обеспечение срочной доставки наземным транспортом специалистов и медицинских грузов в районы области ЧС, эвакуация пострадавших в лечебно-профилактические учреждения г. Самары и травматологические центры области, разработка оптимальных маршрутов и способов быстрой доставки сил и средств в зону чрезвычайной ситуации.
Напомним, в прошлом году на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" вдоль территории больницы отремонтировали въезд-выезд для машин скорой помощи.
"Специалисты нашего медицинского учреждения отмечают, как меняется состояние дорог, ежедневно проезжая сотни отремонтированных километров во время выездов к пациентам в районы Самарской области или доставляя их в нашу больницу. В своевременной медицинской помощи важно все: и выезд с территории больницы для машин скорой помощи, который нам отремонтировали в прошлом году, и безопасная качественная дорога до места нахождения больного. Решение многих задач, поставленных национальным проектом "Здравоохранение", было бы невозможно без результатов, достигнутых благодаря реализации дорожного нацпроекта, улучшения транспортной инфраструктуры", - отмечает главный врач Самарской областной клинической больницы Сергей Пушкин.
В городском округе Тольятти к нормативу приведут 2 дороги, обеспечивающие подъезд к медучреждениям, в том числе ул. маршала Жукова, от ул. Спортивная до ул. Фрунзе, где расположены "Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии" ФМБА России, Самарский медицинский клинический центр, Центр медицинской реабилитации детей дошкольного возраста "Лесной Голосок" и еще целый ряд лечебных учреждений.
"Замечательно, что дорожный нацпроект предоставляет городам и районам широкие возможности по приведению в порядок дорог, которые ведут к учреждениям здравоохранения. Как врач я знаю, насколько важны комфортные условия проезда и для пациентов, и для самих медиков. Очевидно, что комфортный проезд должен быть обеспечен ко всем лечебным учреждениям без исключения. Ведь и в этом, в том числе, состоит один из главных принципов организации доступной медицины", - подчеркивает глава Тольятти, заслуженный врач Российской Федерации Николай Ренц.
Все работы на таких объектах проводятся комплексно: помимо ремонта проезжей части выполняется обустройство пешеходных переходов, устанавливаются светофоры, барьерное ограждение, дорожные знаки, наносится разметка.
Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, - задачи, которые ставит и держит на контроле глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?