Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 4,8 га в Октябрьском районе

В четверг, 3 февраля, власти Самары опубликовали распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 4,87 га в Октябрьском районе города.
Напомним, речь идет о земельных участках в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой в Октябрьском районе города.
Начальная цена предмета аукциона составляет 4,23 млн рублей. Шаг аукциона — 211,7 тыс. рублей.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?