Мэрия Самары объявила аукцион на развитие 4,8 га в Октябрьском районе

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В четверг, 3 февраля, власти Самары опубликовали распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 4,87 га в Октябрьском районе города.