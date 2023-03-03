В Тольятти создали отечественный газовый баллон для Lada

В Тольятти создали первый в истории автопрома баллон для газомоторного топлива второго типа российского производства и разработки. Проект был реализован в короткие сроки и стал реакцией на западные санкции.

Санкции, введенные против России после начала специальной военной операции, сильно повлияли на производство газомоторной техники, что коснулось и выпуска битопливных автомобилей от группы компаний «АТС» и АВТОВАЗа. Прекратились поставки ряда комплектующих от европейских партнеров, а также произошло перестроение логистических цепочек и рост цен на комплектующие и готовые узлы, поставлявшиеся из Китая. Кризис полупроводников и электронных компонентов также оказал негативное влияние. Это привело к тому, что выпуск моделей Largus и Vesta, поставляемых АВТОВАЗом для серийного оснащения ГБО, был приостановлен.

В ГК «АТС» на этом фоне начали поиск собственных решений и их адаптацию к существующим конструкциям. Касалось это в первую очередь Lada Granta как модели, над газификацией которой в «АТС» уже работали и которая при высокой локализации максимально быстро смогла вернуться на конвейер АВТОВАЗа. Ведущий партнер в лице бренда Lada также оказывал в этом вопросе всестороннюю поддержку.

В короткие сроки был проведен весь необходимый перечень работ в сферах инжиниринга, испытаний и сертификации новой отечественной битопливной модели. И с конца 2022 года на производстве ГК «АТС» приступили к выпуску Lada Granta CNG.

Основной узел в ГБО - баллон для природного газа метана, который должен отвечать ряду требований безопасности, надежности и компоновочных решений. Largus и Vesta оснащались безальтернативным металлокомпозитным баллоном Sioma (Китай).

В «АТС» разработали собственный баллон объемом 80 литров, который конструктивно относится ко второму типу (CNG2) - его корпус изготовлен из металлической несущей вставки, покрытой армирующей оболочкой. Такой тип баллонов легче цельнометаллических собратьев из первого поколения, при этом так же уверенно держит давление в 20 МПа.

Баллон создавался в сотрудничестве с одним из российских предприятий, имеющих компетенции в производственной части. Назвать компанию в ГК «АТС» не смогли, так как упоминание партнера строго регламентировано пунктом договора.

Разработчикам удалось добиться меньшей массы по сравнению с импортными аналогами. А уменьшение веса прямо влияет на расход топлива, износ некоторых деталей и узлов автомобиля, его грузоподъемность. В конечном счете - это все пользовательские характеристики, в основе которых лежит экономия. Кроме того, уменьшение количества металла в изделии стало еще более актуальным на фоне резкого роста цен на него, произошедшего в последние два года.

Помимо самого баллона, специалистам ГК «АТС» пришлось продумывать и новое решение для его крепления в багажнике Lada Granta CNG. Баллон вместе с предохранительным клапаном расположен за сиденьями второго ряда и прикрыт со стороны багажника пластиковым кожухом. Это было сделано для прохождения сертификационных процедур, включающих лабораторные испытания, которые выполнялись ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Все остальные работы, включающие ресурсные и ходовые испытания, проводились специалистами ГК «АТС».

Отличием метановой «Гранты» от предшествующих моделей на природном газе стало также размещение заправочного штуцера под капотом, а не в лючке бензобака. Это обусловлено конструктивной особенностью Lada Granta.

Внедрение нового баллона позволило существенно снизить зависимость от иностранных комплектующих. Сейчас производство Lada Granta CNG - это несколько сотен автомобилей в месяц, которые в большей своей части уже распределены по покупателям. По заявлению руководства ГК «АТС» предприятие в силах выпускать не менее 600 автомобилей с ГБО в месяц, работая в односменном режиме. При работе предприятия в две смены объем может быть увеличен до тысячи машин. В вопросах увеличения объемов, расширения гаммы цветов и оперативности отгрузки с главного конвейера компания получает всестороннюю поддержку от АВТОВАЗа.

Группа компаний «АТС» известна на рынке газомоторных систем с 2010 года. Первым проектом специалистов в этой сфере стало создание «Экологического такси» в Тольятти. Автомобили Lada Granta оснащались газобаллонным оборудованием (ГБО), что помогало экономить на топливе и снижать объем выбросов в атмосферу.

До появления на рынке Lada Granta CNG ГК «АТС» в тесном партнерстве с АВТОВАЗом также работала над проектами серийных автомобилей на природном газе Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG.

Пионером серийных и битопливных легковых автомобилей стал флагман российского автопрома Lada Vesta. Работы по проекту были начаты в 2015 году. Весь инжиниринг и адаптация нового оборудования были выполнены инженерами «АТС». Производство седана с приставкой CNG началось летом 2017 года. На данный момент выпущено почти 11 тыс. битопливных «Вест».

В январе 2019 года начался выпуск битопливных «Ларгусов». Общий объем выпуска Lada Largus CNG составил 1569 автомобилей.

Еще одной битопливной моделью, которая готовилась к выпуску, был седан Logan от компании Renault (на то время партнера АВТОВАЗа). Работы по проекту были доведены до стадии старта производства, которого, однако, не состоялось ввиду ухода французского бренда с российского рынка на фоне санкционной войны.

Кроме серийного выпуска автомобилей с ГБО, тема популяризации газомоторного топлива была расширена собственной раллийной командой «ATC Racing Team», выступающей на Lada Niva Legend, оснащенном метановым ГБО. Часть новых инжиниринговых решений, до их применения на серийных транспортных средствах, проходили испытания в ралли-рейдах.

Сейчас в «АТС» продолжают разработку и испытания комплектующих для грузового и тепловозного транспорта, для легких коммерческих автомобилей, передвижных заправщиков.