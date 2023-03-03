Энергетики "Т Плюс" провели уроки безопасности в крупнейшей школе Тольятти

Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников вторых? классов тольяттинской школы. Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы "Безопасность тепла", призванной знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов.
О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Ученикам предлагалось отвечать на вопросы энергетической викторины, собирать напольные пазлы и соревноваться в ходе увлекательной эстафеты. Помогал закрепить новые знания сказочный герой Теплослав, отвечающий за тепло в домах жителей региона.
"Такие уроки знакомят ребят с жизненно важными правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома, — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева. — Более того, мы рассказываем школьникам о том, где и как производится тепло и свет, знакомим с профессией энергетика. Вполне возможно, кто-то из ребят в будущем захочет связать свою жизнь с этой отраслью".
По завершении урока все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!