Энергетики "Т Плюс" провели уроки безопасности в крупнейшей школе Тольятти

Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников вторых? классов тольяттинской школы. Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы "Безопасность тепла", призванной знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов.

О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Ученикам предлагалось отвечать на вопросы энергетической викторины, собирать напольные пазлы и соревноваться в ходе увлекательной эстафеты. Помогал закрепить новые знания сказочный герой Теплослав, отвечающий за тепло в домах жителей региона.

"Такие уроки знакомят ребят с жизненно важными правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома, — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева. — Более того, мы рассказываем школьникам о том, где и как производится тепло и свет, знакомим с профессией энергетика. Вполне возможно, кто-то из ребят в будущем захочет связать свою жизнь с этой отраслью".

По завершении урока все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс".