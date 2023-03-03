"Открытие" вошел в тройку банков с самыми выгодными автокредитами на китайские автомобили

Продукт "Промо Китай Плюс" банка "Открытие" вошел в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства по версии Банки.ру.

Эксперты оценили, на каких условиях сегодня в банках можно оформить автокредит на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely), и составили подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов "с улицы".

Третье место в рейтинге заняло предложение банка "Открытие" "Промо Китай Плюс" с базовой ставкой 15,9% годовых. Если заемщик решит оформить кредит с услугой "Ставка автомобилиста", ставка уменьшится на 4 процентных пункта. При оформлении займа с личным страхованием дополнительный дисконт к ставке составит еще 2 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по продукту начинается от 9,9% годовых в рублях.

Помимо марок Haval и Geely, кредит по спецпрограммам в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") выдается на покупку китайских автомобилей брендов Chery, Cheryexeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Great Wall, Hongqi, JAC, Omoda, Skywell, Tank, Voyah. Доступная сумма финансирования — до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

По итогам 2022 года банк "Открытие" вошел в тройку лидеров по объему выдач автокредитов. За прошлый год клиенты "Открытие Авто" оформили автокредиты более чем на 71 млрд рублей, за первые 2 месяца 2023 г. — на 15 млрд рублей. Почти каждый десятый автокредит, оформленный с начала года в банке на покупку новой машины (9%), пришелся на китайские марки.