"Открытие" вошел в тройку банков с самыми выгодными автокредитами на китайские автомобили

Продукт "Промо Китай Плюс" банка "Открытие" вошел в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства по версии Банки.ру.
Эксперты оценили, на каких условиях сегодня в банках можно оформить автокредит на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely), и составили подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов "с улицы".
Третье место в рейтинге заняло предложение банка "Открытие" "Промо Китай Плюс" с базовой ставкой 15,9% годовых. Если заемщик решит оформить кредит с услугой "Ставка автомобилиста", ставка уменьшится на 4 процентных пункта. При оформлении займа с личным страхованием дополнительный дисконт к ставке составит еще 2 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по продукту начинается от 9,9% годовых в рублях.
Помимо марок Haval и Geely, кредит по спецпрограммам в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") выдается на покупку китайских автомобилей брендов Chery, Cheryexeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Great Wall, Hongqi, JAC, Omoda, Skywell, Tank, Voyah. Доступная сумма финансирования — до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.
По итогам 2022 года банк "Открытие" вошел в тройку лидеров по объему выдач автокредитов. За прошлый год клиенты "Открытие Авто" оформили автокредиты более чем на 71 млрд рублей, за первые 2 месяца 2023 г. — на 15 млрд рублей. Почти каждый десятый автокредит, оформленный с начала года в банке на покупку новой машины (9%), пришелся на китайские марки.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.