В Самаре задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший — 26-летний мужчина лишился электронной сигареты стоимостью 1,5 тыс. рублей. Случилось это в ломбарде на ул. Сергея Лазо. Самарец пришел туда, чтобы сдать курительный девайс, но его не устроила предложенная сотрудником ломбарда цена — 300 рублей. Когда мужчина собрался уходить, другой посетитель выхватил электронную сигарету у него из рук и убежал. Догнать грабителя потерпевший не смог.
Вскоре подозреваемого задержали. Ранее судимый парень признал вину и сказал, что в тот же день вернулся в ломбард и сдал сигарету за 300 рублей.
После возбуждения уголовного дела подозреваемый возместил ущерб и извинился перед потерпевшим.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063