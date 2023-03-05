Самарец ограбил посетителя ломбарда ради 300 рублей

В Самаре задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший — 26-летний мужчина лишился электронной сигареты стоимостью 1,5 тыс. рублей. Случилось это в ломбарде на ул. Сергея Лазо. Самарец пришел туда, чтобы сдать курительный девайс, но его не устроила предложенная сотрудником ломбарда цена — 300 рублей. Когда мужчина собрался уходить, другой посетитель выхватил электронную сигарету у него из рук и убежал. Догнать грабителя потерпевший не смог.

Вскоре подозреваемого задержали. Ранее судимый парень признал вину и сказал, что в тот же день вернулся в ломбард и сдал сигарету за 300 рублей.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый возместил ущерб и извинился перед потерпевшим.