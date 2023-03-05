В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 45-летнего местного жителя, обвиняемого в краже из фитнес-студии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В октябре 2022 г. 57-летняя женщина лишилась мобильника и кошелька с деньгами. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Ценности пропали из сумки, которую она на время занятия оставила, как и все, на подоконнике в раздевалке спортзала.
Полицейские нашли украденный телефон в комиссионном магазине, а на записях камер видеонаблюдения они узнали неоднократно судимого мужчину. Он признал вину и пояснил, что сдал телефон в комиссионку за 2 тыс. рублей.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063