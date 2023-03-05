В Сызрани будут судить расхитителя сумок посетительниц фитнес-клуба

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 45-летнего местного жителя, обвиняемого в краже из фитнес-студии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 2022 г. 57-летняя женщина лишилась мобильника и кошелька с деньгами. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Ценности пропали из сумки, которую она на время занятия оставила, как и все, на подоконнике в раздевалке спортзала.

Полицейские нашли украденный телефон в комиссионном магазине, а на записях камер видеонаблюдения они узнали неоднократно судимого мужчину. Он признал вину и пояснил, что сдал телефон в комиссионку за 2 тыс. рублей.