Делегация регионального правительства оценила ход модернизации комплекса по переработке отходов

Вице-губернатор Виктор Кудряшов, глава Тольятти Николай Ренц и заместитель министра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская оценили ход модернизации комплекса по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".
В рамках инвестиционного соглашения с региональным правительством, ГК "ЭкоВоз" строит на своих мощностях первый в Самарской области ЭкоТехноПарк — комплекс производственных цехов, в которых отходы проходят полный цикл обработки. Строительство проходит в два этапа, и первый уже реализован на 58 процентов. Практически закончена работа над новым корпусом площадью в 7100 квадратных метров. В мае здесь начнут монтаж автоматических линий с оптической сортировкой отходов мощностью 300 000 тонн в год. Оборудование отечественного производства закупили еще год назад в рамках инвестиционной программы. Запуск первой очереди планируется в октябре.
Вторым этапом планируется запустить высокотехнологичную переработку ПЭТ, которая позволит производить из вторсырья упаковку для пищевой продукции. Также будет налажено производство древесных топливных гранул из деревоотходов, переработка крупногабаритного мусора, вторсырье из которого применяется как пересыпка для рекультивации свалок и эксплуатации текущих полигонов. Кроме того, реализация запланированной на 2024 год второй очереди проекта позволит перерабатывать пищевые отходы в удобрения, что значительно снизит нагрузку на полигоны. Реализация принципов цикличности экономики и ресурсосбережение — одна из основных целей строительства по всей стране экотехнопарков.
Также гостям из областного правительства рассказали о социальной политике, которую на протяжении всей своей деятельности ведет ГК "ЭкоВоз". Презентацию образовательных эко-проектов провела директор по социальным проектам компании Алена Душкова. В компании считают, что людям важно объяснять необходимость бережного обращения с природой с самого детства: сознательность человека стоит в основе экологической культуры, без которой техническое развитие отрасли не имеет смысла.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!