Делегация регионального правительства оценила ход модернизации комплекса по переработке отходов

Вице-губернатор Виктор Кудряшов, глава Тольятти Николай Ренц и заместитель министра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская оценили ход модернизации комплекса по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

В рамках инвестиционного соглашения с региональным правительством, ГК "ЭкоВоз" строит на своих мощностях первый в Самарской области ЭкоТехноПарк — комплекс производственных цехов, в которых отходы проходят полный цикл обработки. Строительство проходит в два этапа, и первый уже реализован на 58 процентов. Практически закончена работа над новым корпусом площадью в 7100 квадратных метров. В мае здесь начнут монтаж автоматических линий с оптической сортировкой отходов мощностью 300 000 тонн в год. Оборудование отечественного производства закупили еще год назад в рамках инвестиционной программы. Запуск первой очереди планируется в октябре.

Вторым этапом планируется запустить высокотехнологичную переработку ПЭТ, которая позволит производить из вторсырья упаковку для пищевой продукции. Также будет налажено производство древесных топливных гранул из деревоотходов, переработка крупногабаритного мусора, вторсырье из которого применяется как пересыпка для рекультивации свалок и эксплуатации текущих полигонов. Кроме того, реализация запланированной на 2024 год второй очереди проекта позволит перерабатывать пищевые отходы в удобрения, что значительно снизит нагрузку на полигоны. Реализация принципов цикличности экономики и ресурсосбережение — одна из основных целей строительства по всей стране экотехнопарков.

Также гостям из областного правительства рассказали о социальной политике, которую на протяжении всей своей деятельности ведет ГК "ЭкоВоз". Презентацию образовательных эко-проектов провела директор по социальным проектам компании Алена Душкова. В компании считают, что людям важно объяснять необходимость бережного обращения с природой с самого детства: сознательность человека стоит в основе экологической культуры, без которой техническое развитие отрасли не имеет смысла.