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Общество

В Тольятти обсудили дизайн-код города

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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1 марта в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) в зале "Точка кипения" представители власти, студенты и предприниматели обсудили идентичность и дизайн-код Автограда. На встрече присутствовал мэр города Николай Ренц, ректор ТГУ Михаил Криштал и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Фото: Артем Немирный

"Чтобы город получил свое лицо, образ и очарование, мы решили обсудить наш сегодняшний проект в рамках федерального нацпроекта "Туризм". Нам нужна критика, нам нужны советы и пожелания", — заявил Николай Ренц.

В Тольятти дизайн-код решили впервые применить к туристическому центру Автозаводского района. Он ограничен улицами Спортивной, Революционной, Свердлова и проспектом Степана Разина.

Артур Абдрашитов отметил, что заявка по дизайн-коду города будет сформирована до 1 июля 2023 года.

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в первых 30 российских городах в этом году появится понятие "туристический центр". В некоторых они станут частью исторических, а в других - превзойдут их по масштабу или будут созданы без привязки. Такие примеры мы видим по заявкам прошлого года. От нас тогда участвовали Самара и Сызрань, которая получила поддержку и уже в этом году в ней появится туристический центр", — подчеркнул министр.

По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, в университете стали чаще появляться инициативы, связанные с развитием города и его среды. "За последние 20 лет у нас шло очень интенсивное развитие. Надеюсь, в результате этого общения мы дадим толчок к дальнейшему улучшению. У Тольятти сейчас есть хорошее лицо, но его все еще нужно привести в порядок. Это красивый город с большим потенциалом", — заметил Михаил Криштал.

По данным замглавы города по финансам Григория Гильгулина, Тольятти также нужно подать заявку на участие в конкурсе по оформлению туристического центра города. Для этого рассматривали территорию набережной, Портпоселка, Автозаводского района.

"Мы пришли к Николаю Альфредовичу с предложением включить в границу туристического центра улицу Юбилейную и Революционную со стороны магазина "1000 мелочей" и дома быта "Орбита". Там много модернистских зданий, якорных объектов, построенных в советском монументальном стиле. Мы решили оформить элементы благоустройства в соответствии с ним", — объяснил Григорий Гильгулин.

Об истории создания дизайн-кода рассказал креативный директор агентства "Be! Five" Петр Щербанос. Он заметил, что часть города, вошедшая в проект, имеет ряд уникальных особенностей. Среди них — широкие пространства (расстояние от дороги до ближайших зданий). Основная проблема территории — застройка коммерческими объектами. По словам руководителя агентства, она должна соответствовать "социальной привлекательности" затрагиваемой зоны. Сам дизайн-код состоит из нескольких частей, а в рамках проекта составлен регламент размещения объектов благоустройства.    

"Все начинается с вывески. Мы вводим правила, как она должна выглядеть, оформляться. И, в первую очередь, нам нужно снизить шум. Это же связано с различиями зданий, в том числе жилых, которые несут определенную информацию. Важна цветовая составляющая, размещение рекламных конструкций — как можно и как нельзя, какие есть виды. Мы предлагаем навигационные элементы, уличные кафе", — добавил представитель "Be! Five".

Руководитель центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Мария Степанова считает, что реализация дизайн-кода должна проходить с учетом брутальной стилистики Автозаводского района.

"Одна из наших задач — создание модульных объектов, чтобы мы могли менять их размеры, сочетать между собой. Модульность лежит в основе планировочной структуры. У каждого объекта есть модификации — какие-то сделаны из металла или бетона. Уже разработана серия элементов, — в том числе, теневые навесы, различные ограждения с подсветками, бетонные плиты и нестационарные торговые объекты", — уточнила Мария Степанова.

Цветовая составляющая объектов взята из старой застройки, расположенной на улице Революционной и Юбилейной. "Мы заметили, что цветовая гамма построенных в то время домов Автограда похожа на оттенки выпускаемых тогда автомобилей. Поэтому выбрали для дизайн-кода цвета первых транспортных средств", — добавила представительница ТГУ.

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