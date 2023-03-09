На трех улицах в центре Самары отключат воду для строительства метро

В центре Самары отключат холодную воду из-за строительства метро. Об этом сообщает "РКС-Самара".
Специалисты сделают переврезку линии диаметром 150 мм в районе пересечения улиц Самарской и Галактионовской. Для этого близлежащие дома временно отключат от холодного водоснабжения.
Так, с 22:00 9 марта до 10:00 10 марта не будет холодной воды по адресам:
— ул. Галактионовская, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100;
— ул. Красноармейская, 23, 27, 29, 33, 41а, 41, 41б, 43, 43а, 45;
— ул. Самарская, 110, 114, 128, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 168, 170, 171, 173, 175, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 193, 195, 197.
Жителям рекомендуют сделать запас воды. Бойлеры с питьевой водой разместят по адресам: ул. Галактионовская, 100; ул. Самарская, 130.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!