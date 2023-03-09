На трех улицах в центре Самары отключат воду для строительства метро

В центре Самары отключат холодную воду из-за строительства метро. Об этом сообщает "РКС-Самара".

Специалисты сделают переврезку линии диаметром 150 мм в районе пересечения улиц Самарской и Галактионовской. Для этого близлежащие дома временно отключат от холодного водоснабжения.

Так, с 22:00 9 марта до 10:00 10 марта не будет холодной воды по адресам:

— ул. Галактионовская, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100;

— ул. Красноармейская, 23, 27, 29, 33, 41а, 41, 41б, 43, 43а, 45;

— ул. Самарская, 110, 114, 128, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 168, 170, 171, 173, 175, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 193, 195, 197.

Жителям рекомендуют сделать запас воды. Бойлеры с питьевой водой разместят по адресам: ул. Галактионовская, 100; ул. Самарская, 130.