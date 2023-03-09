В Самаре взяли под охрану дом Бабердина и Панафидина

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В Самаре под охрану взяли сразу два старинных дома — Бабердина и Панафидина, расположенные на ул. Чапаевская, 91-93 и ул. Фрунзе, 127. Соответствующие приказы опубликованы на сайте областного правительства.