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Архитектура Культура

В Самаре взяли под охрану дом Бабердина и Панафидина

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под охрану взяли сразу два старинных дома — Бабердина и Панафидина, расположенные на ул. Чапаевская, 91-93 и ул. Фрунзе, 127. Соответствующие приказы опубликованы на сайте областного правительства.

Оба кирпичных здания признаны объектами культурного наследий (ОКН) регионального значения.

В частности, под охрану взяли объемно-пространственную композицию ОКН, строительные конструкции
(фундамент, стены), декор главного фасада (внешний архитектурный облик) и интерьеры.

Напомним, 8 марта в Самаре взяты под охрану "дом с атлантами" и особняк Зеленко. Оба кирпичных здания признаны ОКН регионального значения и выполнены в стиле модерн.

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