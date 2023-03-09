В Самаре взяли под охрану дом Бабердина и Панафидина

В Самаре под охрану взяли сразу два старинных дома — Бабердина и Панафидина, расположенные на ул. Чапаевская, 91-93 и ул. Фрунзе, 127. Соответствующие приказы опубликованы на сайте областного правительства.
Оба кирпичных здания признаны объектами культурного наследий (ОКН) регионального значения.
В частности, под охрану взяли объемно-пространственную композицию ОКН, строительные конструкции
(фундамент, стены), декор главного фасада (внешний архитектурный облик) и интерьеры.
Напомним, 8 марта в Самаре взяты под охрану "дом с атлантами" и особняк Зеленко. Оба кирпичных здания признаны ОКН регионального значения и выполнены в стиле модерн.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.