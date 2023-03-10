В Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта из канализационных труб достали больше 100 кг тряпок

Из коллектора в Октябрьском районе специалисты "РКС-Самара" вытащили больше 100 кг нетканого материала.
На ул. Лейтенанта Шмидта около здания № 15а на поверхности появились сточные воды. Оказалось, что забилась труба водоотведения диаметром 800 мм.
Руками специалисты достали из коллектора тряпки и салфетки из нетканого материала. Общий вес пробки, которую частями извлекли на поверхность, превысил 100 килограммов.
Система канализации, созданная для удобства и цивилизованной жизни в большом городе, не подходит для нерастворимого мусора.
"РКС-Самара" напоминают: нельзя смывать в канализацию тряпки, бумагу, продукты, средства личной гигиены, салфетки — даже если на упаковках написано "растворимые". Для мусора есть контейнеры и корзины, канализация — только для естественных отходов жизнедеятельности.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!