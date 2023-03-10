В Самарской области осудили за мошенничество экс-руководительницу муниципального учреждения

Безенчукский районный суд вынес приговор бывшему руководителю муниципального учреждения. Его обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С января 2021 г. по февраль 2022 г. руководитель МКУ "Ресурс" вносила ложные сведения в платежные поручения. Она завышала сумму своей зарплаты и в результате похитила 350 тыс. рублей.
Женщина не признала вины. Суд назначил ей полтора года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.