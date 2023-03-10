В Самарской области осудили за мошенничество экс-руководительницу муниципального учреждения

Безенчукский районный суд вынес приговор бывшему руководителю муниципального учреждения. Его обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С января 2021 г. по февраль 2022 г. руководитель МКУ "Ресурс" вносила ложные сведения в платежные поручения. Она завышала сумму своей зарплаты и в результате похитила 350 тыс. рублей.

Женщина не признала вины. Суд назначил ей полтора года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.