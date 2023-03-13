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Происшествия

Сбежавшего в Самарской области преступника поймали в Челябинске

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 марта, в Челябинске смогли задержать сбежавшего из колонии-поселения в Тольятти мужчину. Преступник исчез в автограде еще 9 марта.

Напомним, 28-летний мужчина выбрался из окна третьего этажа здания на Комсомольской улице и покинул колонию. Это был гражданин Таджикистана. Его судили за кражу. Освободиться осужденный должен был в 2024 году. На его поиски ориентировали сотрудников ФСИН и полиции.

"Известно, что мать беглеца живет в Челябинске, а отец — во Владивостоке. По видео с камер удалось определить, что мужчина уехал на попутке. Некоторое время отрабатывали видео с камер, чтоб вычислить, какая машина его подвозила. Выяснилось, что ехал он в сторону Челябинска. Все данные передали в Челябинск", — рассказал источник "Волга Ньюс".

Полицейские из отдела уголовного розыска и сотрудники ФСИН в Челябинской области переняли эстафету от коллег. В итоге задержали беглеца у дома матери. Вероятнее всего, теперь осужденному "накинут срок" за побег.

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