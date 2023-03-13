Сбежавшего в Самарской области преступника поймали в Челябинске

В воскресенье, 13 марта, в Челябинске смогли задержать сбежавшего из колонии-поселения в Тольятти мужчину. Преступник исчез в автограде еще 9 марта.
Напомним, 28-летний мужчина выбрался из окна третьего этажа здания на Комсомольской улице и покинул колонию. Это был гражданин Таджикистана. Его судили за кражу. Освободиться осужденный должен был в 2024 году. На его поиски ориентировали сотрудников ФСИН и полиции.
"Известно, что мать беглеца живет в Челябинске, а отец — во Владивостоке. По видео с камер удалось определить, что мужчина уехал на попутке. Некоторое время отрабатывали видео с камер, чтоб вычислить, какая машина его подвозила. Выяснилось, что ехал он в сторону Челябинска. Все данные передали в Челябинск", — рассказал источник "Волга Ньюс".
Полицейские из отдела уголовного розыска и сотрудники ФСИН в Челябинской области переняли эстафету от коллег. В итоге задержали беглеца у дома матери. Вероятнее всего, теперь осужденному "накинут срок" за побег.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".