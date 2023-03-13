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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре одобрен проект строительства двух небоскребов на Московском шоссе

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Девелопер "Альянс Менеджмент" получил разрешение на строительство двух жилых башен "Баланс Towers" на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского, пишет "КоммерсантЪ". Проект станет первым на территории 4 ГПЗ и выполнит роль входных ворот в деловую часть города.

По информации застройщика, это будет самое высокое здание в Самарской области. В настоящее время проект "Баланс Towers" получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" — единственной в РФ организации для зданий выше 100 метров.

По словам генерального директора УК "Альянс-Менеджмент" Данила Либуркина, в проектировании объекта были задействованы специалисты московского архитектурного бюро. Форма и высота объекта уникальны для Самары: одна башня высотой почти 130 м на 37 этажей, и вторая — 22 этажа. "Проект достаточно сложный по конструктиву — высотки в форме кубов, которые сдвинуты относительно друг друга. Будет много стекла и металла", — отмечает Данил Либуркин.

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