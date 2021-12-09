В Самаре обсудят возможность появления высоток напротив ТОЦ "Вертикаль"

С 9 по 30 декабря в Самаре пройдут общественные обсуждения, одной из тем которых станет возможное строительство небоскребов на территории ГПЗ-4, напротив ТОЦ "Вертикаль" на Московском шоссе.

Речь идет о двух земельных участках общей площадью 10412 кв м. Их суммарная кадастровая стоимость — около 80 млн рублей. Заявитель просит согласовать проект многоэтажной жилой застройки с предельной высотой зданий 130 м и с количеством парковочных мест на квартиру 0,7. Максимальный процент застройки в границах участка должен составить по замыслам застройщика 55%.

Сейчас территория бывшего подшипникового завода находится в собственности у нескольких компаний. Ряд земельных участков принадлежит "Новому Дону". В апреле 2021 г. застройщик на публичных слушаниях анонсировал на территории ГПЗ-4 строительство 250-метровых небоскребов, а в августе было получено соответствующее разрешение за подписью Елены Лапушкиной. Сроки начала строительства не называются, но возведение высоток начнется после того, как будет получено аналогичное разрешение от минстроя.