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Строительство Строительство и недвижимость

В Октябрьском районе Самары хотят отдать территорию под 250-метровые высотки

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ряд земельных участков в Октябрьском районе Самары общей площадью 196,8 тыс. кв. м, большинство из которых подходит под строительство промышленных объектов, хотят выделить под многоэтажную жилую высотную застройку. Предположительно, речь идет о площадке ГПЗ-4, которую в 2020 г. приобрел застройщик "Новый Дон".

Мэрия Самары представит самарцам проект решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. Решение о планируемой застройке предлагают обсудить на публичных слушаниях. Они состоятся 11 мая в 18:00 в актовом зале на ул. Ново-Садовой, 20.

В частности, речь идет о 39 земельных участках общей площадью 196,8 тыс. кв метров на Московском шоссе и по ул. Луначарского в Октябрьском районе (напротив ТЦ "Вертикаль"), которую власти города планируют выделить под многоэтажную высотную застройку с предельной высотой сооружений до 250 метров.

Согласно данным на сайте Публичной кадастровой палаты из 39 земельных участков лишь семь (679 кв. м., 928 кв. м., 4,2 тыс. кв. м, 1,7 тыс. кв м., 8,3 тыс. кв. м., 4,5 тыс. кв. м, 3,6 тыс. кв. м) имеют статус разрешенного использования: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", и один участок (3,7 тыс. кв. м.) подходит для объектов жилой застройки.

Остальные (31 участок) имеют следующие виды разрешенного использования: для размещения автодорог и их конструктивных элементов, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, для размещения подъездных путей, для общего пользования (уличная сеть) и т. д. Самое большое количество участков подходит для размещения промышленных объектов.

Перечень материалов к проекту решений будет представлен жителям города на экспозиции. Она пройдет на ул. Галактионовской, 132, в холле первого этажа городского департамента градостроительства. Экспозиция будет открыта с 1 по 11 мая, с 9:00 до 17:00 по будням (в пятницу до 16:00).

Публичные слушания состоятся 11 мая в 18:00 в актовом зале на ул. Ново-Садовой, 20. Время начала регистрации участников — с 17:00.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно о том, что незастроенную площадку ГПЗ-4 в центре Самары приобрела группа "Новый Дон" Анатолия Давидюка.

Планы комплексной застройки этого участка с 2007 года анонсировались компанией "Самара-Центр". Проект тогда реализовывался одноименным ООО, подконтрольным Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. На территории планировали построить 32 жилых дома, школу, детский сад, торгово-развлекательный центр, гостиницу, общественно-деловую зону, рекреационную зону и парковочную зону.

В октябре 2019 г. кредиторы ООО "Самара-Центр" начали оформление заложенных площадок в собственность, чтобы продать их как единое целое девелоперу. В начале 2020 г. искомый инвестор все-таки появился. В этом качестве выступил один из крупнейших игроков самарского строительного рынка, бенефициар группы "Новый Дон" Анатолий Давидюк. Тогда бизнесмен подтвердил, что уже вошел в сделку, оформление которой, по его словам, находится в завершающей стадии. Ее параметры, равно как и планы дальнейшего использования участка, Давидюк раскрывать не был готов.

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