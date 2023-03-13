В Самаре взяли под охрану "Здание бывшего благородного собрания"

В Самаре под охрану взяли "Здание бывшего благородного собрания, где работали и бывали видные деятели культуры Самары", расположенное ул. Куйбышева, 131. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного правительства.
Трехэтажное здание в стиле эклектики признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Под защиту взяли его строительные конструкции (бутовые ленточные фундаменты, наружные и внутренние стены), композиционное построение и декор фасадов (два боковых ризалита).
Ранее в здании работал Дом культуры профтехобразования. Сейчас ОКН занимает Центр социализации молодежи.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.