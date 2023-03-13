В Самаре взяли под охрану "Здание бывшего благородного собрания"

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В Самаре под охрану взяли "Здание бывшего благородного собрания, где работали и бывали видные деятели культуры Самары", расположенное ул. Куйбышева, 131. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного правительства.