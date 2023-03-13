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ЖКХ и благоустройство Общество

В "Т Плюс" готовят предприятия к начавшемуся в Самарской области паводку

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предприятия "Т Плюс" подготовились к паводку, который в этом году начался примерно на 20 дней раньше обычного. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Энергетики "Т Плюс" проверили гидротехнические сооружения, проведя мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ. Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал аварийно-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций. Ситуацию взяли на контроль во всех городах присутствия Самарского филиала "Т Плюс".

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