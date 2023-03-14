В Самаре полицейский получил "условку" за злоупотребление полномочиями и подлоги

Советский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело сотрудника самарского отдела полиции №9 (по Железнодорожному району) Михаила Романюка. Об этом сообщили в суде.
Романюк, по версии следствия, хотел уменьшить объем и облегчить свою работу при проверке сообщений о преступлениях. Для этого он изготавливал официальные документы от имени потерпевших, хотя фактически не проводил следственные, проверочные и процессуальные действия.
Суд признал Романюка виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1, 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также на два года лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.