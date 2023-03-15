Начальнику Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных вменяют второе мошенничество

В Самарской области возбудили второе уголовное дело в отношении начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных. Как и в первый раз, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с июня 2017 г. по февраль 2021 г. под контролем подозреваемого в табель учета рабочего времени сторожа вносили ложные сведения о количестве отработанных часов. Фактически же значащийся на должности человек не работал, а полученную зарплату отдавал начальнику станции.

Напомним, ранее правоохранители заподозрили руководителя учреждения в том, что он фиктивно трудоустроил сторожа и получал за него зарплату с февраля 2021 г. по февраль 2022 г. — всего более 250 тыс. рублей.