Жительницу Тольятти будут судить за организацию азартных игр

Прокурор Центрального района Тольятти утвердил обвинительное заключение 36-летней местной жительнице. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с 1 мая по 19 июля 2022 г. в нежилом помещении на ул. Комсомольской, 107 вместе с неизвестными без ведома арендодателя и собственника помещения женщина проводила азартные игры.
Уголовное дело направили в суд Центрального района Тольятти.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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