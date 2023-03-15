Жительницу Тольятти будут судить за организацию азартных игр

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Прокурор Центрального района Тольятти утвердил обвинительное заключение 36-летней местной жительнице. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.