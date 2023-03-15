В Самарской области сто победителей акции от "ЭнергосбыТ Плюс" получили призовые зачисления

АО "ЭнергосбыТ Плюс" выполнил призовое зачисление на действующие договоры теплоснабжения 100 компаний и индивидуальных предпринимателей Самарской области. Данные юридические лица стали победителями в акции "Устрой себе каникулы", которую энергокомпания впервые провела в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, для участия в акции клиенты — юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были до 31 декабря 2022 года включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

"Новая акция вызвала большой интерес среди наших клиентов: в общей сложности в ней поучаствовали около 4 тысяч организаций. С помощью генератора случайных чисел из них были выбраны 100 победителей, которые на днях получили призовое зачисление в размере 2000 рублей. В этом году мы планируем повторить акцию для наших клиентов из числа юридических лиц", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Ознакомиться со списком победителей акции "Устрой себе каникулы"-2022 можно на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/news/energosbyt-plyus-opredelil-pobediteley-akts1ii-ustroy-sebe-kanikuly-v-samarskoy-oblasti/.