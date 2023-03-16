Популярность Карты жителя Самарской области растет

За полгода в Самарской области значительно вырос интерес населения региона к электронной Карте жителя.
К 15 марта 2023 г. количество пользователей Карты жителя превысило 56 тыс. человек, а подавших заявки — более 61 тысячи. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Карта жителя Самарской области — это удобный инструмент, объединяющий несколько электронных сервисов. С помощью карты можно оплачивать товары и услуги, получать социальные выплаты, платить за проезд в транспорте. Карта может служить электронным пропуском в высшие учебные заведения, дублировать полис обязательного медицинского страхования.
Эмиссия электронных карт стартовала в июне 2021 года. Спрос на оформление карт с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос в четыре раза: за два первых месяца 2023 г. было принято 15 473 заявки, а за соответствующий период 2022 года — 3751.
Оформить электронную карту можно в банке ВТБ (ПАО) и АО КБ "Солидарность". Онлайн-заявку можно подать на портале Карта жителя Самарской области и в мобильном приложении. Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, медицинский полис ОМС. Оформление и обслуживание карты являются бесплатными для пользователей.
В регионе предусмотрен поэтапный вывод из обращения социальных транспортных карт и замена их на Карту жителя Самарской области. Держатели социальных карт (в Самарской области 170 тыс. активных пользователей) свободно смогут обменять их на Карту жителя, которая предоставляет в дополнение к оплате проезда широкую линейку дополнительных преимущества и сервисов.
Диапазон возможностей карты продолжает расширяться. Так, с 2022 г. к ним добавилась функция бесконтактного электронного ключа для двери в подъезд многоквартирного дома, оснащенного домофоном.
В разработке находится сервис "Электронный рецепт", который планируют сделать доступным для пользователей уже в текущем году. Пациентам достаточно будет показать в аптеке QR-код на экране телефона. По этому коду фармацевт получит детальную информацию о назначенных препаратах из единой базы данных.
Кроме того, сейчас держатели карт могут пользоваться скидками от 78 компаний-участников проекта: на продукты, лекарства, популярные товары, билеты в театры и оплату различных услуг. Интерес к проекту со стороны торговых и сервисных компаний неуклонно растет, и в ближайшее время список преимуществ Карты жителя Самарской области пополнят новые скидки и бонусы.
На совещании обсудили новые направления развития проекта. Не исключено, что держатели Карт жителя смогут иметь постоянные преференции при оплате проезда в общественном транспорте, дополнительные бонусы при поездках с пересадками, а также бесплатный доступ к отдельным нематериальным услугам. Сейчас эти предложения взяты в проработку. Предлагается также вариант 100%-но дистанционного оформления карты: от подачи онлайн-заявки до адресной доставки пользователю.
"Наша цель — максимально заинтересовать граждан в получении Карты жителя, раскрыть все ее преимущества, предложить такие сервисы, которые действительно важны и удобны людям. С другой стороны, нужно сделать сам процесс получения карты максимально простым и доступным. Считаю, что необходимо форсировать темпы выпуска карты. Сегодня мы набрали определенный ритм в этой работе, но я все же считаю его недостаточным. К концу года число держателей карт должно вырасти как минимум вдвое", — отметил, завершая совещание, Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.