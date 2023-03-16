В Самаре водитель темного кроссовера сбил пешехода и скрылся

Самарские полицейские разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

ДТП произошло 15 марта, в 7:50. Неизвестный водитель темного кроссовера в районе дома № 169 по Зубчаниновскому шоссе сбил 26-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Автомобилист не оказал помощь пострадавшему и скрылся. Сбитый мужчина сам обратился в больницу.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, обратиться по телефону 8(9277)56-66-76.