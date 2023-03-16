В Самаре водитель темного кроссовера сбил пешехода и скрылся

Самарские полицейские разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
ДТП произошло 15 марта, в 7:50. Неизвестный водитель темного кроссовера в районе дома № 169 по Зубчаниновскому шоссе сбил 26-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
Автомобилист не оказал помощь пострадавшему и скрылся. Сбитый мужчина сам обратился в больницу.
Правоохранители просят очевидцев происшествия и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, обратиться по телефону 8(9277)56-66-76.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!