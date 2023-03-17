Количество подтопленных участков в Самарской области за сутки снизилось на четверть

В пятницу, 17 марта, по состоянию на 6:00, в связи с повышением дневной температуры воздуха, активным снеготаянием, выпадением большого количества осадков, подтоплен 151 приусадебный участок, в том числе - 26 домов, 6 низководных мостов, 1 участок автомобильной дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Таким образом, общее количество подтопленных территорий за сутки снизилось с 207 до 151.
По данным чрезвычайного ведомства, на данный момент талыми водами с полей подтоплены территории в: Ставропольском (34 приусадебных участка, в том числе - 3 жилых дома), Сызранском (7 приусадебных участков, в том числе - 3 дома, 1 дорога), Безенчукском (2 участка), Красноярском (10 участков и два низководных моста), Волжском (88 участков, в т.ч. - 21 жилой дом), Пестравском (2 участка, один низководный мост), Кинельском (2 участка), Кинель-Черкасском (один низководный мост), Большеглушицком (два низководных моста) районах.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.