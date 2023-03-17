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Общество

Количество подтопленных участков в Самарской области за сутки снизилось на четверть

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 марта, по состоянию на 6:00, в связи с повышением дневной температуры воздуха, активным снеготаянием, выпадением большого количества осадков, подтоплен 151 приусадебный участок, в том числе - 26 домов, 6 низководных мостов, 1 участок автомобильной дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Таким образом, общее количество подтопленных территорий за сутки снизилось с 207 до 151.

По данным чрезвычайного ведомства, на данный момент талыми водами с полей подтоплены территории в: Ставропольском (34 приусадебных участка, в том числе - 3 жилых дома), Сызранском (7 приусадебных участков, в том числе - 3 дома, 1 дорога), Безенчукском (2 участка), Красноярском (10 участков и два низководных моста), Волжском (88 участков, в т.ч. - 21 жилой дом), Пестравском (2 участка, один низководный мост), Кинельском (2 участка), Кинель-Черкасском (один низководный мост), Большеглушицком (два низководных моста) районах.

Гид потребителя

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