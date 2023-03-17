Количество подтопленных участков в Самарской области за сутки снизилось на четверть

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В пятницу, 17 марта, по состоянию на 6:00, в связи с повышением дневной температуры воздуха, активным снеготаянием, выпадением большого количества осадков, подтоплен 151 приусадебный участок, в том числе - 26 домов, 6 низководных мостов, 1 участок автомобильной дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.