В Самаре предъявили обвинение по делу о смерти на производстве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 28 июля 2022 г. тракторист-машинист гусеничного экскаватора нарушил правила техники безопасности и, не убедившись в безопасности своих действий, опустил ковш на дно разрабатываемого рва. При этом он задел мужчину, находящегося в зоне работ. В результате пострадавший получил смертельные травмы.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 У РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063