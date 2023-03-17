Тракториста-машиниста из Самары обвиняют в смерти рабочего

В Самаре предъявили обвинение по делу о смерти на производстве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 28 июля 2022 г. тракторист-машинист гусеничного экскаватора нарушил правила техники безопасности и, не убедившись в безопасности своих действий, опустил ковш на дно разрабатываемого рва. При этом он задел мужчину, находящегося в зоне работ. В результате пострадавший получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 У РФ ("Причинение смерти по неосторожности").