Мэрия Самары согласовала установку в городе первого в мире памятника кухонной газовой плите

Администрация городского округа Самара выпустила постановление, разрешающее установку скульптурной композиции, посвященной 75-летию начала массовой газификации города.
С инициативой создания такой скульптуры выступили ветераны газовой отрасли и коллектив Средневолжской газовой компании. По итогам открытого конкурса идей, проведенного СВГК, было решено, что центром будущей композиции станет газовая плита как образ современного семейного очага нескольких поколений. Автором композиции выступит скульптор Карэн Саркисов, известный горожанам прежде всего как создатель памятника основателю Самары князю Григорию Засекину.
Первые газовые плиты появились в самарских квартирах в 1948 году. В последующие годы газовая плита сделала более комфортной жизнь миллионов людей.
Предполагается, что памятник газовой плите будет установлен уже в 2023 году в самарском парке имени Юрия Гагарина.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!