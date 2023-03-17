В Самаре реконструируемый участок улицы Ново-Садовой досрочно введут в эксплуатацию

Полностью ввести в эксплуатацию новый инфраструктурный объект специалисты планируют в мае–июне текущего года - досрочно. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию - конец 2023 года.
В Самаре к реализации масштабного проекта - реконструкции участка ул. Ново-Садовой со строительством транспортной развязки в разных уровнях, на пересечении с ул. Советской Армии приступили в 2021 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Выполнить большой объем подготовительных работ по переустройству дублеров дороги, подземных коммуникаций и построить путепровод протяженностью 575 м с шестиполосным транспортным движением, строители должны были в течение 3-х лет, до конца 2023 года.
Учитывая важность объекта для улучшения качества улично-дорожной сети города, и с целью минимизации для жителей неудобств, с которыми неизбежно связана реализация такого масштабного объекта, глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу вести работы опережающими темпами.
Для ее выполнения региональные власти обеспечивали стабильное финансирование объекта в необходимом объеме, что позволило организовать бесперебойную поставку материалов. Уже через год и восемь месяцев, в октябре 2022 года, по новому путепроводу открыли рабочее транспортное движение.
В этом году с наступлением благоприятных погодных условий дорожники завершат работы по благоустройству прилегающей территории, озеленению, рекультивации и настроят системы обеспечения транспортной безопасности.
Напомним об истории строительства масштабного инфраструктурного объекта, который имеет стратегическое значение для модернизации транспортной сети Самары.
К подготовительным работам на объекте - расширению дублеров, выносу коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода - приступили в феврале 2021 года. В границах реконструируемого участка по современным технологиям обновили водопровод, хозяйственно-бытовую канализацию, электрические сети и сети связи.
В конце апреля 2021 года пробурили первую скважину и приступили к устройству свай и опор путепровода. Всего установили 296 свай и возвели 19 опор. В декабре 2021 года установили первую балку пролетного строения путепровода. Всего смонтировала 288 железобетонных балок, весивших более 50 тонн. В июле 2022 года приступили к укладке слоев дорожной одежды, а в октябре открыли рабочее движение.
По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.
"Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - отмечает глава региона.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?