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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре реконструируемый участок улицы Ново-Садовой досрочно введут в эксплуатацию

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полностью ввести в эксплуатацию новый инфраструктурный объект специалисты планируют в мае–июне текущего года - досрочно. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию - конец 2023 года.

В Самаре к реализации масштабного проекта - реконструкции участка ул. Ново-Садовой со  строительством транспортной развязки в разных уровнях, на пересечении с ул. Советской Армии приступили в 2021 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Выполнить большой объем подготовительных работ по переустройству дублеров дороги, подземных коммуникаций и построить путепровод протяженностью 575 м с шестиполосным транспортным движением, строители должны были в течение 3-х лет, до конца 2023 года.

Учитывая важность объекта для улучшения качества улично-дорожной сети города, и с целью минимизации для жителей неудобств, с которыми неизбежно связана реализация такого масштабного объекта, глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу вести работы опережающими темпами.

Для ее выполнения региональные власти обеспечивали стабильное финансирование объекта в необходимом объеме, что позволило организовать бесперебойную поставку материалов. Уже через год и восемь месяцев, в октябре 2022 года, по новому путепроводу открыли рабочее транспортное движение.

В этом году с наступлением благоприятных погодных условий дорожники завершат работы по благоустройству прилегающей территории, озеленению, рекультивации и настроят системы обеспечения транспортной безопасности.

 

Напомним об истории строительства масштабного инфраструктурного объекта, который имеет стратегическое значение для модернизации транспортной сети Самары.

К подготовительным работам на объекте - расширению дублеров, выносу коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода - приступили в феврале 2021 года. В границах реконструируемого участка по современным технологиям обновили водопровод, хозяйственно-бытовую канализацию, электрические сети и сети связи.

В конце апреля 2021 года пробурили первую скважину и приступили к устройству свай и опор путепровода. Всего установили 296 свай и возвели 19 опор. В декабре 2021 года установили первую балку пролетного строения путепровода. Всего смонтировала 288 железобетонных балок, весивших более 50 тонн. В июле 2022 года приступили к укладке слоев дорожной одежды, а в октябре открыли рабочее движение.

По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.

"Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - отмечает глава региона.

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