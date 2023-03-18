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Общество

В области прошли патриотические мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 марта, жители страны отпраздновали историческое событие, которое состоялось девять лет назад – воссоединение с Россией Крыма и Севастополя. Масштабные культурно-образовательные мероприятия прошли и на территории Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Накануне президент страны Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития территорий. "Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны, — подчеркнул глава государства. — Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так — для людей, четко, слаженно, в одной единой команде".

В честь годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации различные мероприятия прошли и в Самарской области.В кинозалах муниципальных образований состоялись показы художественного фильма "Дорога к дому", снятого на полуострове и созданного крымскими кинематографистами. Библиотеки, музеи и другие учреждения культуры подготовили содержательные, разноформатные программы, которые в полной мере раскрывают богатое, яркое культурное и духовное наследие Крыма.

В историческом парке "Россия — моя история", кроме экскурсии и викторины "Крым — от империи до федерации", состоялось открытие мультимедийной выставки графических новелл "Герои спецоперации", посвященных подвигам участников СВО. Практически в каждом муниципальном образовании прошли тематические концертные программы.

Главные мероприятия по традиции состоялись в областной столице. На площади Славы прошла народная акция по изготовлению маскировочных сетей "Своих не бросаем", как символ единства российского народа в борьбе за мир, свободу и справедливость. Специально были установлены станки для их изготовления. Организаторами акции стали волонтеры Победы, которые с первых дней проведения СВО, как и многие жители Самарской области, оказывают дополнительную помощь защитникам Отечества.

"Сегодня мы с волонтерами плетем маскировочные сети, а также проводим мастер-класс для всех гостей и жителей города, которые хотят и могут помочь нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Мы сплотились со всей страной вместе для того, чтобы помогать тем, кто защищает нашу Родину, и это важно! Потому что многие люди хотят помочь, и сегодня здесь предоставлена такая возможность: внести свой вклад и сплести маскировочные сети, которые впоследствии будут отправлены в зону СВО. И желающих очень много", — отметила волонтер Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Светлана Ромаданова.

Изготовление маскировочных сетей достигло народного масштаба: штабы и коворкинг-центры по их изготовлению есть практически в каждом муниципалитете области. "Сегодня мы делаем маскировочные сети для военнослужащих, для наших защитников. Еще несколько месяцев назад серебряные волонтеры собрались и приняли решение оказать помощь нашим солдатам — стали изготавливать маскировку. К этой работе нам удалось привлечь большое количество молодежи. Мы провели для них мастер-классы. Ребята оказались очень способными и с первого раза освоили технику плетения", — рассказала волонтер Людмила Петрова.

Добровольцы рассказали губернатору Дмитрию Азарову о технологии изготовления маскировочных сетей. У каждой группы волонтеров техника своя, есть различия и по цветовой гамме. В итоге сети пригождаются на разных участках фронта в зависимости от задач и рельефа местности. "Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете нашим военнослужащим, за активную работу. Сейчас это очень важно", — отметил руководитель региона, обращаясь к волонтерам. Такая же акция по плетению сетей прошла и в Сакском районе Республики Крым. В дальнейшем изготовленные сети будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.

В этот же день состоялся автопробег "Крым, Донбасс, Россия — навсегда!" от ТЦ "Русь на Волге" по Московскому шоссе до площади Славы. На всем протяжении маршрута участников приветствовали жители и гости Самары. Кульминацией стал митинг-концерт "Крымская весна", который собрал несколько тысяч человек со всего региона: представителей ветеранских, общественных и молодежных организаций, делегации предприятий, учреждений и учебных заведений, членов различных политических объединений, многочисленных неравнодушных жителей региона.

"Сегодня, в такую прохладную весеннюю погоду, мы со всей Самарской областью, со всей Россией, отмечаем воссоединение Крыма с Россией. Крым, и правда, вернулся в родную гавань, и сегодня студенческое сообщество региона пришло сюда, на площадь Славы, чтобы продемонстрировать могущество и мощь русского народа", — отметил активист молодежного сообщества "За Волгу!" Сергей Спирин.

"Сегодня мы вместе. Я поздравляю вас с замечательным праздником — девятилетием Крымской весны, — обратился Дмитрий Азаров ко всем, кто пришел на площадь Славы. — Девять лет назад наша страна впервые в XXI веке решила противостоять агрессии Запада. Мы обеспечили возможность нашим соотечественникам, нашим братьям проявить свою волю, провести референдум. Они приняли решение и вернулись в родную гавань, в Россию. И сегодня мы вместе с Крымом и Севастополем".

Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. "Мы пытались решить миром, но вы прекрасно знаете, как предательски поступили так называемые партнеры по соглашениям. Они признались, что не собирались выполнять взятые обязательства, подписанные в документах. Они взяли отсрочку, чтобы из Украины сделать плацдарм для агрессии простив нашей страны, — заявил Дмитрий Азаров. — Мы всегда за мир и дружбу. Но если кто-то бросает нам вызов, если кто-то посягает на мирную жизнь в нашей стране, на наш суверенитет, устои, традиции, мы будем этому противостоять, как противостояли наши деды и прадеды. Так было всегда. И сегодня наши самарские защитники Отечества, патриоты со всей страны с оружием в руках отстаивают все, что для нас свято, на рубежах нашей Родины, в новых субъектах Российской Федерации — Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Мы вернем мирную жизнь настрадавшимся соотечественникам на земле Донбасса".

Для этого, уверен губернатор, необходимо мобилизовать все силы и средства — как на линии фронта, так и здесь, в тылу. "Мы должны сделать все для фронта и для Победы. Только так мы всегда побеждали в предыдущие периоды. Я уверен, так будет и теперь, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я очень рад тому, что сегодня каждый из вас вносит свой вклад, приближая Победу. Кто-то добровольцем уходит на фронт, кто-то волонтером едет восстанавливать мирную жизнь и хозяйство городов и сел на израненной земле Донбасса, кто-то здесь готовит гуманитарную помощь, шьет амуницию, носилки, маскировочные сети, содействую тому, чтобы приблизить этот день Победы, который обязательно будет. Я горжусь вами. Я горжусь нашими защитниками Отечества, которые с честью несут свой долг перед Родиной. Я преклоняюсь перед матерями, женами, сестрами, дочерями наших защитников Отечества, которые здесь мужественно переносят все тяготы и вдохновляют наших бойцов на ратные подвиги. А все мы сделаем, я уверен, многое, чтобы поддержать семьи военнослужащих. Я благодарю вас за вашу активность, за ваш патриотизм. И я рад, что сегодня мы вместе, вместе с новыми субъектами и республиками, вместе с Россией — к Победе".

В рамках митинга-концерта "Крымская весна" на площади Славы выступили творческие коллективы региона. Свои музыкальные композиции землякам подарил народный артист Российской Федерации Сергей Войтенко. С момента начала специальной военной операции он 18 раз отправлялся в зону боевых действий, чтобы твоим творчеством, передачей гуманитарных грузов поддержать бойцов. Он убежден, что сейчас как никогда важно поддерживать своих земляков, и именно единение и сплочение — часть нашей культуры, часть генетического кода россиян.

"Этот день стал священным. Крым всегда был русским, русской территорией. И то, что он вернулся обратно домой — это правильно, это здорово! И возвращение домой русских территорий — Донбасс, Херсонская область, Запорожье — это тоже правильно. Потому что русские люди, которые населяли эти земли, всегда были вместе с нами, одной семьей. И мы, наконец-то, возвращаемся друг к другу, становимся самой неразлучной семьей, которой были и до этого", — подчеркнул музыкант.

Также на площади Славы работали тематические площадки в поддержку участников специальной военной операции, проводились мастер-классы для детей и взрослых. Каждый желающий имел возможность оформить открытку защитникам Отечества "Спасибо, парни!", работал пункт сбора гуманитарной помощи.

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