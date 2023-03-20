По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей

За последние пять лет в регионе проделана масштабная работа в направлении привлечения инвесторов, открытия новых производств и создания высокопроизводительных рабочих мест. Команда правительства системно выстраивает взаимодействие с бизнесом, а глава региона Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов.

Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в Приволжском федеральном округе и России в целом. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, сегодня эта цифра выросла на 70% и вплотную приблизилась к 450 миллиардам.

По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал показали прирост на 82,5 млрд относительно рекордных прошлогодних значений. Тогда Самарская область показала лучшую динамику роста среди крупных регионов в стране — 22,5% при объеме в 364,2 млрд рублей.

Во время рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым глава государства отметил, что в целом ситуация в Самарской области стабильная.

"Я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки", — подчеркнул глава государства, отдельно отметив, что инвестпроекты, которые реализуются на самарской земле, создают "хорошие предпосылки для будущего развития".

Самарская область сегодня входит в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, продемонстрировав лучшую динамику в ПФО за последние 5 лет. Напомним, еще в 2017 году губерния занимала 65 позицию рейтинга.

"Получая дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места, мы работаем ради одной цели — процветания региона, повышения благосостояния всех его жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственного развития нашей родной земли", – прокомментировал Дмитрий Азаров, говоря о работе команды правительства при взаимодействии с инвесторами.

Вопросам улучшения делового климата и поддержки инвестиционной активности было посвящено заседание Совета ПФО, которое прошло 17 марта в Самаре. С основным докладом, обобщающим результаты работы регионов ПФО по привлечению инвестиций, выступил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Инвестиции бизнеса позволяют региону создавать рабочие места, привлекать в регион новые компетенции, формировать дополнительную налоговую базу, за счет чего обеспечивать соцгарантии, строить новые социальные объекты и общественные пространства, формировать достойное качество жизни граждан.

Условия для бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России.

Только в прошлом году в Самарской области запущено 25 крупных инвестпроектов, 19 из которых в производственной сфере. Например, в Кинеле появился новый асфальтобетонный завод, в ОЭЗ "Тольятти" заработал первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, способный обеспечивать автозаводы металлопрокатом от 500 тыс. тонн в год, в Безенчукском районе запущен полностью автоматизированный семенной завод мощностью 86 тысяч тонн в год семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур. Большим событием для Чапаевска стало открытие логистического комплекса компании "ОЗОН" в Индустриальном парке "Чапаевск". Активно реализуются новые проекты крупных предприятий Самарской области и, конечно, малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Пилевин, управляющий фондом "ПНК Девелопмент", который занимался строительством логистического центра "ОЗОН", отметил, что проект удалось реализовать в рекордные сроки благодаря комфортным условиям, созданным региональными властями.

"Даже для нас, хотя мы строим более 1 млн кв. метров ежегодно, этот объект — знаковый и очень большой. Особенно приятно, что он находится в Самарской области. Я как житель Самарской области этому рад. Хотел бы поблагодарить руководство Самарской области, в первую очередь, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, команду министерства экономического развития региона. Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу. Эти сроки, которые реально являются рекордными, были соблюдены, в том числе, благодаря тому, что у нас не было никаких чиновничьих препонов", — сказал Дмитрий Пилевин.

Для реализации своих проектов инвесторы выбирают индустриальные и логистические парки, где бизнесу предлагают готовые земельные участки, подведенную инфраструктуру, налоговые и другие виды льгот. Сеть государственных промпарков сегодня представлена тремя площадками — "Тольятти", "Чапаевск" и "Преображенка", двумя логистическими — "Преображенка–2" и "Новосемейкино", а также частными индустриальными парками "Тольяттисинтез" и "АвтоВАЗ".

В Самарской области действуют две территории опережающего развития: в Тольятти и Чапаевске. Специальный налоговый режим позволяет инициаторам инвестпроектов получать целый комплекс льгот и преференций. Резиденты ТОР освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет.

"Инвестиционная активность российского и зарубежного бизнеса демонстрирует стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков. Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия в стране для реализации их проектов. Помимо прямого взаимодействия с предпринимателями на уровне регионального Правительства, всем 37 муниципальным образованиям поставлена задача в приоритетном порядке сопровождать любые инвестиционные проекты, оказывать максимальное содействие в развитии новых и действующих предприятий, заместителям глав лично сопровождать каждый проект – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Наше министерство осуществляет мониторинг такой работы, ранжирует муниципалитеты по результатам. Инвесторы, которые приходят в Самарскую область, должны быть уверены — здесь все органы власти задействованы в стремлении им помочь. Именно такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров".

Реализация ряда инфраструктурных проектов станет новым импульсом развития территории и дополнительно повысит интерес инвесторов к региону. В настоящее время в Шигонском районе, недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного маршрута в Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль пройдет в непосредственной близости от города, в том числе — Особой экономической зоны "Тольятти" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".