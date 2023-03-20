По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей

За последние пять лет в регионе проделана масштабная работа в направлении привлечения инвесторов, открытия новых производств и создания высокопроизводительных рабочих мест. Команда правительства системно выстраивает взаимодействие с бизнесом, а глава региона Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов.
Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в Приволжском федеральном округе и России в целом. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, сегодня эта цифра выросла на 70% и вплотную приблизилась к 450 миллиардам.
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал показали прирост на 82,5 млрд относительно рекордных прошлогодних значений. Тогда Самарская область показала лучшую динамику роста среди крупных регионов в стране — 22,5% при объеме в 364,2 млрд рублей.
Во время рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым глава государства отметил, что в целом ситуация в Самарской области стабильная.
"Я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки", — подчеркнул глава государства, отдельно отметив, что инвестпроекты, которые реализуются на самарской земле, создают "хорошие предпосылки для будущего развития".
Самарская область сегодня входит в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, продемонстрировав лучшую динамику в ПФО за последние 5 лет. Напомним, еще в 2017 году губерния занимала 65 позицию рейтинга.
"Получая дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места, мы работаем ради одной цели — процветания региона, повышения благосостояния всех его жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственного развития нашей родной земли", – прокомментировал Дмитрий Азаров, говоря о работе команды правительства при взаимодействии с инвесторами.
Вопросам улучшения делового климата и поддержки инвестиционной активности было посвящено заседание Совета ПФО, которое прошло 17 марта в Самаре. С основным докладом, обобщающим результаты работы регионов ПФО по привлечению инвестиций, выступил глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Инвестиции бизнеса позволяют региону создавать рабочие места, привлекать в регион новые компетенции, формировать дополнительную налоговую базу, за счет чего обеспечивать соцгарантии, строить новые социальные объекты и общественные пространства, формировать достойное качество жизни граждан.
Условия для бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России.
Только в прошлом году в Самарской области запущено 25 крупных инвестпроектов, 19 из которых в производственной сфере. Например, в Кинеле появился новый асфальтобетонный завод, в ОЭЗ "Тольятти" заработал первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, способный обеспечивать автозаводы металлопрокатом от 500 тыс. тонн в год, в Безенчукском районе запущен полностью автоматизированный семенной завод мощностью 86 тысяч тонн в год семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур. Большим событием для Чапаевска стало открытие логистического комплекса компании "ОЗОН" в Индустриальном парке "Чапаевск". Активно реализуются новые проекты крупных предприятий Самарской области и, конечно, малого и среднего бизнеса.
Дмитрий Пилевин, управляющий фондом "ПНК Девелопмент", который занимался строительством логистического центра "ОЗОН", отметил, что проект удалось реализовать в рекордные сроки благодаря комфортным условиям, созданным региональными властями.
"Даже для нас, хотя мы строим более 1 млн кв. метров ежегодно, этот объект — знаковый и очень большой. Особенно приятно, что он находится в Самарской области. Я как житель Самарской области этому рад. Хотел бы поблагодарить руководство Самарской области, в первую очередь, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, команду министерства экономического развития региона. Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу. Эти сроки, которые реально являются рекордными, были соблюдены, в том числе, благодаря тому, что у нас не было никаких чиновничьих препонов", — сказал Дмитрий Пилевин.
Для реализации своих проектов инвесторы выбирают индустриальные и логистические парки, где бизнесу предлагают готовые земельные участки, подведенную инфраструктуру, налоговые и другие виды льгот. Сеть государственных промпарков сегодня представлена тремя площадками — "Тольятти", "Чапаевск" и "Преображенка", двумя логистическими — "Преображенка–2" и "Новосемейкино", а также частными индустриальными парками "Тольяттисинтез" и "АвтоВАЗ".
В Самарской области действуют две территории опережающего развития: в Тольятти и Чапаевске. Специальный налоговый режим позволяет инициаторам инвестпроектов получать целый комплекс льгот и преференций. Резиденты ТОР освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет.
"Инвестиционная активность российского и зарубежного бизнеса демонстрирует стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков. Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия в стране для реализации их проектов. Помимо прямого взаимодействия с предпринимателями на уровне регионального Правительства, всем 37 муниципальным образованиям поставлена задача в приоритетном порядке сопровождать любые инвестиционные проекты, оказывать максимальное содействие в развитии новых и действующих предприятий, заместителям глав лично сопровождать каждый проект – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Наше министерство осуществляет мониторинг такой работы, ранжирует муниципалитеты по результатам. Инвесторы, которые приходят в Самарскую область, должны быть уверены — здесь все органы власти задействованы в стремлении им помочь. Именно такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров".
Реализация ряда инфраструктурных проектов станет новым импульсом развития территории и дополнительно повысит интерес инвесторов к региону. В настоящее время в Шигонском районе, недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного маршрута в Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль пройдет в непосредственной близости от города, в том числе — Особой экономической зоны "Тольятти" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.