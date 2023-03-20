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В Самарской области изъяли "ствол" у предполагаемого "смотрителя за общаком" Саяпы

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска изъяли оружие в доме мужчины, который известен в определенных кругах как Саяпа. В дом гражданина Саяпина в Похвистнево полицейские пришли 15 марта.

Фото: предоставлено автором

"Ствол" обнаружили в погребе завернутым в одеяло. Владелец дома не признал вины в незаконном хранении оружия. Говорит, якобы купил недвижимость, а это оружие было тут от прошлых хозяев. Но, по предварительным данным, на обрезе лишь его геном. Сейчас проводится экспертиза о признании пригодности обнаруженного устройства для стрельбы", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Известно, что Саяпин уже неоднократно был судим. В 2007 г. — по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), в 2022 г. — по ст. 228 ("Незаконное хранение наркотических средств").

По оперативным данным, Саяпин ранее мог собирать "общак для колоний". Также предполагается, что он мог быть близко связан с Юрием Десятовым, известным как Дикан. Последний считался "смотрящим за Самарской областью". Сам Дикан сейчас находится в розыске.

Интересно, что под следствием находятся еще два связанных с Диканом человека. Это Евгений Липкин и Павел Мочальников. Первого считают "смотрящими" за Чапаевском, а второго — за Безенчуком. Обоих обвинили в похищении человека. Дикан скрылся после допросов по этим уголовным делам.

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