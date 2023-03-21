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Экономика и бизнес

В Тольятти запустили производство полностью российского напольного модуля газового пожаротушения

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ставка на инновации и собственные разработки позволила тольяттинской группе компаний "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП") всего за несколько лет превратиться в лидера российского рынка подвесных систем пожаротушения. В этом году "ИСП" запустили производство модулей газового пожаротушения "Император" напольного исполнения.

Группа компаний "Инновационные системы пожаробезопасности" была основана в 2009 году. Ее учредитель и генеральный директор - Сергей Лекторович. ГК "ИСП" разрабатывает и производит системы газового пожаротушения, а с сентября 2014 года является резидентом технопарка "Жигулевская долина".

Известность на рынке бизнесу Сергея Лекторовича обеспечил уникальный модуль газового пожаротушения "ЗАРЯ", который был представлен в 2016 году. Благодаря этому продукту "Инновационные системы пожаробезопасности" всего за несколько лет стали лидером российского рынка подвесных систем пожаротушения. С 2016 года, согласно данным официального сайта компании, она реализовала более 17 тысяч модулей газового пожаротушения "ЗАРЯ" на территории России и стран СНГ.

Это позволило группе войти в топ-5 российских производителей, выпускающих системы газового пожаротушения. В общей сложности решения "ИСП", как поясняют в холдинге, защищают имущество и объекты в 10 странах мира, включая новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде.

Сегодня, по словам генерального директора группы компаний Сергея Лекторовича, она выходит "в конкурентный "алый океан" классического газового пожаротушения" - запускает производство напольных модулей "Император". "Здесь, в отличие от других производителей, мы делаем ставку на инновации и собственные разработки", - подчеркнул он.

СПРАВКА

Модули газового пожаротушения представляют собой баллоны с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ), которое подается в зону возгорания при срабатывании датчиков или в ручном режиме. ГОТВ, в отличие от порошка, пены или воды, не наносит вторичного ущерба при тушении. ГОТВ не вступает в реакцию с материалам, не проводит электричество и не оставляет следов после тушения.

"ИСП" запустила в производство модули газового пожаротушения "Император" напольного исполнения в начале 2023 года. "Сама технология - это для мирового и российского рынка знакомый и понятный продукт. Она набрала свою популярность еще в 1980 годах, и с тех пор в ней изменилось немногое. Но мы и в этом случае нашли способ пойти своим путем", - констатирует Лекторович. В частности, отличительной особенностью МГП "Император" стало то, что это полностью российский продукт, собранный из отечественных материалов и комплектующих. Запорно-пусковое устройство, которым комплектуется модуль, является собственной разработкой конструкторского отдела компании. По словам Сергея Лекторовича, оно было создано на основе лучших мировых практик.

"Это позволяет гарантировать надежность системы, снижает ее стоимость (в сравнении с оборудованием на основе иностранных ЗПУ) и позволяет избежать сложностей с последующим сервисным обслуживанием. Также "ИСП" первым в отрасли применяет облегченные баллоны из высокопрочного алюминиевого сплава с высокой коррозийной стойкостью", - резюмировал Лекторович.

Ранее на рынке классического напольного пожаротушения значительную долю всегда занимали иностранные производители - с точки зрения как готовых решений, так и комплектующих. "С введением санкций либо эти производители просто ушли с нашего рынка, либо были нарушены цепочки поставок. МГП "Император" - большой шаг вперед по реальному импортозамещению и усилению автономности нашей отрасли", - полагает директор группы компаний "Инновационные системы пожаробезопасности".

Параллельно Сергей Лекторович обращает внимание на то, что по отношению МГП "Император" применяется особая система контроля качества. Напольные модули газового пожаротушения должны сохранять работоспособность на протяжении нескольких десятков лет. А значит процесс производства должен быть выстроен с особой тщательностью. Но большинство производителей использует принцип проверки "один из партии". В ГК "ИСП" принят строжайший регламент испытаний каждого модуля, выстроена система двойного контроля на всех ключевых этапах производства - от приема металла и толщины окрашивания баллона до сборки и упаковки", - пояснил Сергей Лекторович.

Выпуск МГП "Император" налажен на новом производстве, запущенном "ИСП" в 2022 году. Там же продолжается сборка продукции и других линеек: модулей "Заря" подвесного исполнения, автономных устройств "УльтраZ". Кроме того, компания ведет разработку нескольких новых классов систем пожаротушения.

Сергей Лекторович:

"Мы уже завоевали свое место на рынке. Наш бренд "Заря" фактически стал синонимом целого класса систем пожаротушения, как когда-то Xerox стал нарицательным именем для всей копировальной техники. Сама технология подвесного модульного тушения была малоизвестна. Мы приложили много усилий, чтобы популяризировать ее и сделать признанным стандартом.

С модулем "Император" мы заходим не просто на сложившийся рынок, а в высококонкурентный "алый океан". Но нам интересно "взбодрить" отрасль, где в последние 30 лет практически ничего не менялось и вся конкуренция строилась на основе цены. Уверен, что этот проект будет востребованным и успешным. А востребованное несырьевое производство с высокотехнологичными продуктами - один из важных критериев успешности как региона, так и всей страны.

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