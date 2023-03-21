Две иномарки столкнулись на ул. Мичурина в Самаре, в результате рухнул столб

Во вторник, 21 марта, в Самаре в ДТП попала 33-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 11:35 женщина ехала на Toyota Camry по ул. Мичурина. Напротив дома № 80 она выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai Solaris под управлением 22-летнего мужчины, который стоял на светофоре. От удара Hyunda отбросило на световую опору.
Судя по фотографиям в соцсетях, от удара столб упал и повис поперек проезжей части на проводах.
В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota. Его доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!