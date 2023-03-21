Две иномарки столкнулись на ул. Мичурина в Самаре, в результате рухнул столб

Во вторник, 21 марта, в Самаре в ДТП попала 33-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 11:35 женщина ехала на Toyota Camry по ул. Мичурина. Напротив дома № 80 она выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai Solaris под управлением 22-летнего мужчины, который стоял на светофоре. От удара Hyunda отбросило на световую опору.

Судя по фотографиям в соцсетях, от удара столб упал и повис поперек проезжей части на проводах.

В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota. Его доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.