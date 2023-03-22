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Банк "Открытие" начал выдавать автокредиты на автомобили Kaiyi

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") стартовали выдачи автокредитов на покупку автомобилей нового китайского бренда Kaiyi, объявившего о начале продаж в России. Получить заемные средства на приобретение седана возможно по ставке от 9,9% годовых в рублях как рамках программы залогового автокредитования на новые авто, так и в рамках тарифа "Промо Китай". Наилучшие кредитные условия будут доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции "ставка автомобилиста".

Фото: предоставлено банком "Открытие"

Первый автокредит выдан на модель Kaiyi E5 российского производства в официальном дилерском центре "АвтоСпецЦентр Kaiyi Внуково", являющемся партнером банка.

В банке "Открытие" оформить автокредит на покупку Kaiyi по программе "Промо Китай" клиенты могут на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. Программа входит в тройку наиболее выгодных по условиям автокредитования на китайские машины (по версии Банки.ру) и распространяется на 16 брендов из КНР (Chery, Exeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Great Wall, Haval, Hongqi, JAC, Kaiyi, Omoda, Skywell, Tank и Voyah). В рамках залогового кредитования на новые автомобили в банке "Открытие" при аналогичных сроках и сумме первоначальный взнос может составить от 0% до 20%. Ставки по программам стартуют от 9,9% годовых в рублях.

"Производителем марки Kaiyi в РФ является калининградский завод "АВТОТОР", один из стратегических клиентов нашего банка в направлении автобизнеса. Фактически Kaiyi E5 — это единственный выпускаемый сейчас в нашей стране седан сегмента С, появление которого с учетом озвученных ценовых параметров будет положительно воспринято российскими автовладельцами, — отметила директор департамента развития продаж автобизнеса "Открытие Авто" Ольга Габеева. — Спрос на китайские автомобили продолжает планомерно расти. Если в 2022 каждый восьмой автокредит на новые автомобили оформлялся в банке "Открытие" на бренды китайских марок, то в первые месяцы 2023 года — уже каждый шестой. И мы активно продолжим развивать это направление, разрабатывая специальные программы во всех сегментах, от массовых до премиальных".

"Седаны калининградского производства адаптированы к российским условиям эксплуатации, в частности, у них модернизированная подвеска, установлены фетровые подкрылки, усиленная шумоизоляция задней части салона и имеется подогрев передних сидений. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя. Цена автомобиля с турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. и вариатором в топовой комплектации составляет 1,959 млн рублей", — рассказал подробнее о параметрах автомобиля директор по продажам Каи Рус Дмитрий Иванов.

"Группа компаний АвтоСпецЦентр открыла первый в России дилерский центр KAIYI. Уверены, что новая марка будет пользовать спросом со стороны наших клиентов, которые оценят также привлекательные кредитные условия покупки автомобилей. Так, к примеру, по программам "Открытие Авто" седан Kaiyi E5 можно приобрести в том числе и без первоначального взноса. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг", — прокомментировал Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК АвтоСпецЦентр.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

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