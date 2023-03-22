Личный кабинет налогоплательщика расширил функционал

В личных кабинетах для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц теперь можно подать заявление о зачете положительного сальдо на ЕНС и в том числе в счет будущей уплаты конкретного налога (сбора, страхового взноса). Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Чтобы заполнить заявление, индивидуальным предпринимателям необходимо:

выбрать раздел "Жизненные ситуации"; затем перейти в раздел "Распорядиться сальдо ЕНС" и выбрать заявление.

Другой способ — на главной странице в Личном кабинете индивидуального предпринимателя перейти в меню, нажать кнопку "Все сервисы" и в блоке "Единый налоговый счет" выбрать заявление.

Для юридических лиц также предусмотрены два способа: