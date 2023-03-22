Личный кабинет налогоплательщика расширил функционал

В личных кабинетах для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц теперь можно подать заявление о зачете положительного сальдо на ЕНС и в том числе в счет будущей уплаты конкретного налога (сбора, страхового взноса). Об этом сообщает пресс-служба ФНС.
Чтобы заполнить заявление, индивидуальным предпринимателям необходимо:
- выбрать раздел "Жизненные ситуации";
- затем перейти в раздел "Распорядиться сальдо ЕНС" и выбрать заявление.
Другой способ — на главной странице в Личном кабинете индивидуального предпринимателя перейти в меню, нажать кнопку "Все сервисы" и в блоке "Единый налоговый счет" выбрать заявление.
Для юридических лиц также предусмотрены два способа:
- выбрать в меню пункт "Заявления.Запросы", затем в разделе "ЕНС" выбрать заявление;
- на главной странице ЛК ЮЛ в блоке "Заявления.Запросы" перейти в раздел "ЕНС" и заполнить заявление.
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