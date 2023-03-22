Предпринимательницу из Самарской области осудили за смерть подростка, влезшего в подстанцию

В Жигулевске суд вынес приговор 46-летней индивидуальной предпринимательницу, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности подростку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, трагедия произошла 28 августа 2021 года. 17-летний подросток влез в помещение трансформаторной подстанции и погиб от удара током.
Как выяснили следователи, в 2020 г. несколько помещений, в том числе подстанцию арендовала женщина для производственных целей. При этом она не сделала на двери надежный замок и не повесила предупреждающий знак об опасности электричества, чтобы никто не смог зайти в помещение.
Суд назначил женщине год ограничения свободы.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.