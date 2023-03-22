Предпринимательницу из Самарской области осудили за смерть подростка, влезшего в подстанцию

В Жигулевске суд вынес приговор 46-летней индивидуальной предпринимательницу, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности подростку. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, трагедия произошла 28 августа 2021 года. 17-летний подросток влез в помещение трансформаторной подстанции и погиб от удара током.

Как выяснили следователи, в 2020 г. несколько помещений, в том числе подстанцию арендовала женщина для производственных целей. При этом она не сделала на двери надежный замок и не повесила предупреждающий знак об опасности электричества, чтобы никто не смог зайти в помещение.

Суд назначил женщине год ограничения свободы.