В центре Самары трамваи временно изменили схему движения

В связи с работами по устранению последствий пожара в доме Челышева на ул. Красноармейской ряд трамвайных маршрутов следуют по временной схеме движения. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

№№ 1 и 16 маршруты следуют через Ж/д вокзал по ул. Красноармейской, ул. Арцыбушевской, ул. Полевой, ул. Мичурина, ул. Клинической, ул. Чернореченской и далее по маршруту.

№№ 3, 15, 20к, 22 маршруты по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской через Ж/д вокзал и далее по маршруту.

№№ 5, 20 маршруты следуют по ул. Полевой, ул. Мичурина, ул. Клинической, ул. Чернореченской через Ж/д вокзал по ул. Красноармейской, ул. Арцыбушевской и далее по маршруту.