16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Константин Борисов: "Процедура освидетельствования на наличие инвалидности стала проще" Движение транспорта по ул. Красноармейской восстановлено Жителям элитной многоэтажки в центре Самары перекрыли единственную дорогу к дому Стало известно, кто получил контракт на 90 млн рублей на содержание пляжей в Самаре В Самаре увеличилось количество автобусов на маршруте № 21

Общество

ТОАЗ организовал "Каникулы" для тольяттинских детей

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках благотворительной деятельности по программе "ТОАЗ — детям" во Дворце культуры "Тольяттиазот" начались образовательно-развлекательные мероприятия "Каникулы с ТОАЗ". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Более сотни детей в возрасте от 3 до 14 лет приняли участие в ярком представлении с аниматорами "В тренде". Ребята стали частью виртуального мира, где для прохождения разных по сложности этапов требовалось проявить смекалку, внимание и ловкость. Гости демонстрировали знания молодежных трендов, отечественного кинематографа и музыкальных направлений в викторинах и квестах.

Также для ребят подготовили мастер-класс по популярной среди молодежи технике скрапбукинга, позволив попробовать себя в качестве авторов оригинальных открыток со стикерами. Завершился очередной день каникул неоновым шоу и дискотекой с участием ростовых кукол.

Роза Кудряшова, директор ДК "Тольяттиазот":

"Дворец культуры при поддержке ПАО "ТОАЗ" проводит разноплановые тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные категории жителей Тольятти. "Каникулы с ТОАЗ" — это еще одна инициатива предприятия, ставшая доброй городской традицией. Вся развлекательная программа для детей школьного возраста направлена на развитие творческих способностей и воспитание навыков работы в команде. В планах Дворца культуры — расширить эту программу за счет выставок, спектаклей, Дней открытых дверей для желающих заняться творчеством и спортом. Так что добро пожаловать во Дворец, где рождается праздник и обучаются через игру".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2