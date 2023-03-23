ТОАЗ организовал "Каникулы" для тольяттинских детей

В рамках благотворительной деятельности по программе "ТОАЗ — детям" во Дворце культуры "Тольяттиазот" начались образовательно-развлекательные мероприятия "Каникулы с ТОАЗ". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Более сотни детей в возрасте от 3 до 14 лет приняли участие в ярком представлении с аниматорами "В тренде". Ребята стали частью виртуального мира, где для прохождения разных по сложности этапов требовалось проявить смекалку, внимание и ловкость. Гости демонстрировали знания молодежных трендов, отечественного кинематографа и музыкальных направлений в викторинах и квестах.

Также для ребят подготовили мастер-класс по популярной среди молодежи технике скрапбукинга, позволив попробовать себя в качестве авторов оригинальных открыток со стикерами. Завершился очередной день каникул неоновым шоу и дискотекой с участием ростовых кукол.

Роза Кудряшова, директор ДК "Тольяттиазот":

"Дворец культуры при поддержке ПАО "ТОАЗ" проводит разноплановые тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные категории жителей Тольятти. "Каникулы с ТОАЗ" — это еще одна инициатива предприятия, ставшая доброй городской традицией. Вся развлекательная программа для детей школьного возраста направлена на развитие творческих способностей и воспитание навыков работы в команде. В планах Дворца культуры — расширить эту программу за счет выставок, спектаклей, Дней открытых дверей для желающих заняться творчеством и спортом. Так что добро пожаловать во Дворец, где рождается праздник и обучаются через игру".