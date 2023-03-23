ТОАЗ организовал "Каникулы" для тольяттинских детей

В рамках благотворительной деятельности по программе "ТОАЗ — детям" во Дворце культуры "Тольяттиазот" начались образовательно-развлекательные мероприятия "Каникулы с ТОАЗ". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Более сотни детей в возрасте от 3 до 14 лет приняли участие в ярком представлении с аниматорами "В тренде". Ребята стали частью виртуального мира, где для прохождения разных по сложности этапов требовалось проявить смекалку, внимание и ловкость. Гости демонстрировали знания молодежных трендов, отечественного кинематографа и музыкальных направлений в викторинах и квестах.
Также для ребят подготовили мастер-класс по популярной среди молодежи технике скрапбукинга, позволив попробовать себя в качестве авторов оригинальных открыток со стикерами. Завершился очередной день каникул неоновым шоу и дискотекой с участием ростовых кукол.
Роза Кудряшова, директор ДК "Тольяттиазот":
"Дворец культуры при поддержке ПАО "ТОАЗ" проводит разноплановые тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные категории жителей Тольятти. "Каникулы с ТОАЗ" — это еще одна инициатива предприятия, ставшая доброй городской традицией. Вся развлекательная программа для детей школьного возраста направлена на развитие творческих способностей и воспитание навыков работы в команде. В планах Дворца культуры — расширить эту программу за счет выставок, спектаклей, Дней открытых дверей для желающих заняться творчеством и спортом. Так что добро пожаловать во Дворец, где рождается праздник и обучаются через игру".
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.