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"Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, одновременно в 10 городах России стартовала IV международная акция "Сад памяти". Первые высадки деревьев в рамках данного проекта символично прошли в Крыму, Севастополе, Симферополе и других южных городах. Финальные мероприятия IV "Сада памяти" пройдут в День памяти и скорби — 22 июня.

Акция 2023 года наполнена новыми глубокими смыслами. Помимо экологического просвещения и бережного отношения к зеленым насаждениям особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию. Сохранение исторической памяти, увековечение подвигов героев прошлого и настоящего, формировании преемственности поколений в борьбе с нацизмом — в этом долг современного поколения новой России, это ценности, о которых говорит верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Путин.

"В нынешних условиях эта святая акция — Сад памяти — наполняется дополнительным смыслом. Мы видим, что идеи нацизма не искоренены и вновь прорастают у самых границ нашей Родины. И значит, наш долг — сделать все для того, чтобы память о наших дедах и прадедах, защитниках нашего Отечества, воинах, которые освободили Европу от нацизма, не была предана", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время центрального мероприятия акции "Сад памяти" на территории Самарской области в прошлом году.

В 2023 году мероприятия "Сада памяти" пройдут в 89 регионах страны. Тематические мероприятия поддержат и за пределами России, — о своей готовности участвовать в акции заявили более 35 стран. Деревья в честь героев ВОВ будут сажать участники "Бессмертного полка", запланирована высадка аллей в честь героев СВО, отдельное внимание будет уделено новым субъектам России, в том числе в рамках организации гуманитарных миссий в ЛНР и ДНР с участием субъектов Российской Федерации.

Самарская область также по традиции присоединится к акции "Сад памяти". На территории региона запланировано проведение 46 мероприятий, в ходе которых будут проведены посадка леса и "Аллей Памяти", озеленение парков, скверов, памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений. За время акции планируется высадить более 40 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 40,8 га. 

Также жители Самарской области могут принять участие в онлайн-мероприятии "Сад памяти", предложенном заслуженным артистом Российской Федерации Андреем Мерзликиным во время пресс-конференции, посвященной старту IV международной акции "Сад памяти". Сделать это очень просто, достаточно посадить дерево или кустарник на своем приусадебном участке, в парке, во дворе многоквартирного дома и т. д. и рассказать в социальных сетях под хэштегом #СадПамяти историю своего воевавшего родственника.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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