В Красноярском районе водитель "газели" сбил пешехода

В четверг, 23 марта, в 14:20 в п. Новосемейкино Красноярского района 36-летний водитель грузовой "Газели" напротив дома № 1 по ул. Подлесной допустил наезд на 64-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги и начал переходить ее.

С места происшествия мужчина доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.