Независимое экспертное агентство подтвердило стабильный кредитный рейтинг Самарской области

В марте 2023 года независимое рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга региона на уровне "АА (RU)" с прогнозом "Стабильный".

Независимая оценка экспертной организации отражает высокий уровень кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что подтверждает стабильное экономическое положение Самарской области.

По мнению аналитиков АКРА, по уровню кредитного рейтинга Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. Самарская область занимает здесь лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Ленинградской и Тюменской областям, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, республике Татарстан.

В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, аналитики АКРА отмечают сильные стороны проводимой финансовой политики Самарской области: умеренно низкий уровень долговой нагрузки при сбалансированной по срокам структуре долга, высокий уровень ликвидности бюджета, диверсифицированная экономика с развитой промышленностью.

По информации экспертов, по итогам прошедшего года в регионе было произведено 42% новых легковых автомобилей, производимых в России, и 15% от объема азотных удобрений, выпускаемых в стране.

"Проведение структурной трансформации на ряде предприятий, а также перенос некоторых производств позволили Самарской области адаптироваться к изменившимся экономическим условиям", - отмечается в релизе агентства.

Стабильно высокая оценка кредитного рейтинга Самарской области со стороны агентства АКРА на уровне "AА (RU)" на протяжении ряда последних лет, свидетельствующая об укреплении позиций региона в рейтинге - убедительное подтверждение эффективности мер, предпринимаемых губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и правительством региона по развитию экономики, поддержке инвесторов, проведению взвешенной, грамотной финансовой политики.

"Формирование благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов нашей работы, и мы планируем наращивать усилия на этом направлении. Уверен, что в значительной степени на высокие позиции региона в кредитном рейтинге АКРА повлияли позитивные экономические итоги минувшего года. Несмотря на сложности, связанные с влиянием беспрецедентно жестких западных санкций, итоги года были очень успешными. Основные макроэкономические показатели Самарской области продемонстрировали уверенный рост. Достаточно сказать, что по итогам 2022 года Самарская область превысила рекордный показатель предыдущего, 2021 года, по такому важному показателю, как прирост инвестиций в основной капитал. В прошлом году совокупный объем инвестиций в регионе составил порядка 450 млрд рублей. Высокий уровень кредитного рейтинга Самарской области - еще один важный сигнал для инвесторов и партнеров, подтверждение надежности региона в реализации совместных проектов", - прокомментировал оценку независимой экспертной организации первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.