Мэрия Самары разрешила компании "Самараобувь" распланировать территорию в Ленинском районе

Власти Самары в лице городского департамента градостроительства опубликовали распоряжение, в соответствии с которым АО "Самараобувь" разрешается подготовить документацию по планировке территории в Ленинском районе города.
В частности, речь идет об участке в границах улиц Чкалова, Мичурина, Владимирской и Коммунистической. Согласно техзаданию, общая площадь — 9,93 га, а предполагаемый проектируемый объект — многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями, подземный паркинг и последующее благоустройство территории.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?