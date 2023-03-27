Мэрия Самары разрешила компании "Самараобувь" распланировать территорию в Ленинском районе

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Власти Самары в лице городского департамента градостроительства опубликовали распоряжение, в соответствии с которым АО "Самараобувь" разрешается подготовить документацию по планировке территории в Ленинском районе города.