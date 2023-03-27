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Самарская епархия распланирует 6,7 га территории в Железнодорожном районе

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение о разрешении религиозной организации "Самарская епархия русской православной церкви" подготовить документацию по планировке территории в Железнодорожном районе.

Речь идет об участке в границах улиц Белогородской, Авроры, набережной реки Самара. Площадь территории — 6,77 га.

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