Самарская епархия распланирует 6,7 га территории в Железнодорожном районе

Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение о разрешении религиозной организации "Самарская епархия русской православной церкви" подготовить документацию по планировке территории в Железнодорожном районе.
Речь идет об участке в границах улиц Белогородской, Авроры, набережной реки Самара. Площадь территории — 6,77 га.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?