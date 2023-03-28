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Преступления Происшествия

Двух жителей Самарской области будут судить за смерть приятеля

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправилось в суд уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в смерти знакомого, краже и укрывательстве преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, в августе 2021 г. 46-летний местный житель поссорился с одним из обвиняемых в гаражном массиве. Во время конфликта он получил удар по голове. После этого оппонент уговорил пострадавшего продолжить разговор в другом месте и отвез в лесополосу в Красноярском районе. Там ссора продолжилась, пострадавший получил еще несколько ударов и в итоге скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавший и его приятель спрятали тело в яме, прикрыли ветками и скрылись. Кроме того, злоумышленники присвоили имущество жертвы: мобильники, прицеп и машину, которую они использовали для совершения преступления. Общая сумма похищенного составила более 500 тыс. рублей.

После всего этого мужчины еще долго "участвовали" в поисках пропавшего без вести приятеля и/или тех, кто причастен к этому "исчезновению".

Гид потребителя

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