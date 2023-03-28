В Самарской области отправилось в суд уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в смерти знакомого, краже и укрывательстве преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в августе 2021 г. 46-летний местный житель поссорился с одним из обвиняемых в гаражном массиве. Во время конфликта он получил удар по голове. После этого оппонент уговорил пострадавшего продолжить разговор в другом месте и отвез в лесополосу в Красноярском районе. Там ссора продолжилась, пострадавший получил еще несколько ударов и в итоге скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, нападавший и его приятель спрятали тело в яме, прикрыли ветками и скрылись. Кроме того, злоумышленники присвоили имущество жертвы: мобильники, прицеп и машину, которую они использовали для совершения преступления. Общая сумма похищенного составила более 500 тыс. рублей.
После всего этого мужчины еще долго "участвовали" в поисках пропавшего без вести приятеля и/или тех, кто причастен к этому "исчезновению".
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063