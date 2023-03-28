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Финансы Экономика и бизнес

Школьники Самарской области могут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и уберечься от мошенников поможет разобраться онлайн-олимпиада на образовательной платформе Учи.ру. Олимпиада для школьников с 1 по 9 класс даст ответы на самые важные финансовые вопросы. Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Интерес к олимпиаде с годами растет: в 2021 году в ней участвовали более 800 тыс. школьников, а в 2022 году — более 1,6 млн.

Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок. Школьникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

"Сейчас особенно заметен интерес молодых людей к самостоятельной работе, реализации талантов не просто в найме, а в личных проектах и стартапах. Мы считаем важным вовремя подготовить и рассказать молодежи о базовых принципах ведения своего дела. Развитие предпринимательской инициативы, переход от идеи к ее воплощению и успешной реализации проходит более успешно на основе системных знаний о финансовых, банковских процессах, системе налогообложения и других основах финансовой грамотности. Для школьников уже регулярно проводятся не только лекции и мастер-классы, но и профильные форумы, кейс — чемпионаты и открытые уроки. Игровой формат вовлечения ребят в сложные вопросы однозначно помогает не просто повысить экономические и финансовые знания, но и по-настоящему заинтересовать молодых людей" — рассказала заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.

"Очень важно прививать интерес к предпринимательству, запуску собственных проектов и повышению финансовой грамотности уже в школьном возрасте. Олимпиады — один из эффективных инструментов, помогающих ребятам в игровой форме задумываться о серьезных вещах. Результатом системной работы в этом направлении станет рост числа активных молодых предпринимателей с четкой стратегией, вовлеченных в бизнес-сообщество и использующих возможности господдержки", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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