Двое сельчан из Самарской области до смерти избили знакомую и поедут в колонию

Исаклинский районный суд вынес приговор двоим местным жителям 19 и 22 лет. Их признали виновными в нанесении травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее пьяные парни в гостях у местной жительницы избили хозяйку из-за того, что у нее были близкие отношения с отчимом одного из них. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
В суде 19-летний подсудимый не признал вину. При этом во время избиения женщины он отбывал условное наказание за нападение на представителя власти. Второй подсудимый полностью признал вину.
В итоге им назначили восемь с половиной лет и пять лет колонии строгого режима.
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