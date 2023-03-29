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Суды Происшествия

Двое сельчан из Самарской области до смерти избили знакомую и поедут в колонию

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Исаклинский районный суд вынес приговор двоим местным жителям 19 и 22 лет. Их признали виновными в нанесении травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее пьяные парни в гостях у местной жительницы избили хозяйку из-за того, что у нее были близкие отношения с отчимом одного из них. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

В суде 19-летний подсудимый не признал вину. При этом во время избиения женщины он отбывал условное наказание за нападение на представителя власти. Второй подсудимый полностью признал вину.

В итоге им назначили восемь с половиной лет и пять лет колонии строгого режима.

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