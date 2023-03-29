Геннадий Котельников: "Глава региона руководствуется нуждами и заботами людей, проживающих в нем"

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников прокомментировал итоги рабочей встречи, которую во вторник, 28 марта, провели президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Спикер регионального парламента обратил особое внимание на многогранность содержания беседы главы России и руководителя Самарского региона.

Напомним, важнейшими темами встречи стали реализация нацпроектов в регионе и социально-экономическое развитие губернии.

"Я с огромным вниманием ознакомился с итогами рабочей встречи президента России Владимира Владимировича Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. На меня большое впечатление произвело многогранное содержание и глубокое осмысление главой нашего региона происходящих событий. В аргументации и доводах Дмитрия Игоревича ярко проявилась его максимальная заряженность на конкретные действия и решительная нацеленность на безусловное достижение положительных результатов в социально-экономическом развитии Самарской области", - отметил председатель Самарской губернской думы.

Геннадий Котельников подчеркнул, что особенно важен уровень социальных задач в сферах здравоохранения и образования.

"Поэтому я с большим удовлетворением воспринял слова губернатора о достижениях проводимой в регионе масштабной модернизации здравоохранения. 115 новых объектов построено, 192 капитально отремонтировано. Полностью обновлен парк скорой помощи. А 14 тысяч единиц новой медтехники - это просто небывалое достижение! В системе образования построено 9 новых школ и 54 детских сада, 600 объектов отремонтировано. Несколько лет назад все эти цифры могли показаться фантастикой. Но Дмитрий Игоревич также четко рассказал о перспективах и уверенно назвал новые факты и высоты, к которым Самарская область будет стремиться в своем развитии", - рассказал председатель Самарской губернской думы.

По словам Геннадия Котельникова, глава региона руководствуется, в первую очередь, нуждами и заботами людей, проживающих в нем.

"Когда наш губернатор поведал президенту страны о том, какие колоссальные изменения происходят в губернии в благоустройстве общественных пространств, глава государства не смог удержаться от похвальной реплики "у вас это получается". Затем Дмитрий Игоревич отметил, что в каждом городе Самарской области, который расположен на Волге, теперь есть своя набережная, и всех горожан это сильно радует. Вот это и есть забота о людях - не на словах, а на деле", - считает спикер областного парламента.

Геннадий Котельников отметил тот факт, что президент России пожелал главе нашего региона успеха на предстоящих осенью губернаторских выборах.

"И это, на мой взгляд, самое логичное, что могло произойти по итогам прошедшей в Кремле рабочей встречи. Дмитрий Игоревич постоянно находится в работе: посещает промышленные предприятия, регулярно встречается с людьми, решает многочисленные вопросы, как трудовых коллективов, так и простых граждан. Эта работа должна быть обязательно продолжена", - уверен председатель Самарской губернской думы.